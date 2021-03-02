Sınıf değişikliğinde hangi sınıf ve hangi ek gösterge esas alınarak emeklilik kazanılır?

SORU: Sayın yetkili, Sitenizde memurlar ile ilgili pek çok konuda yazılarınız yayımlanmakta ve yol gösterici olmaktadır. Şahsım adına bunlardan çok istifade ettim/ediyorum. Kendi özelimde cimer üzerinden sgk ya yazdığım ancak cevap alamadığım durumumu sizlere sormak istedim. Emeklilikte herhangi bir hak kaybına uğramamak için beni aydınlatırsanız memnun olurum. Ayrıca benzer konuda pek çok görüş yazınız olmasına rağmen bu konuda bir görüşünüze/çalışmanıza rastlamadım ve benim konumda pek çok kişiye faydalı olacağına eminim.

1990 yılında Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladım. Görevde yükselme sınavı neticesinde 2004 yılından 2014 yılı sonuna kadar asil şube müdürü olarak görev yaptım. Daha sonra kendi talebimle şube müdürlüğünden, kazanılmış haklarım saklı kalmak kaydıyla feragat ederek tekrar veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapmaya başladım. Halen veteriner sağlık teknisyeni ünvanıyla 1/4 ve 2200 ek göstergede görev yapmaktayım, ancak mesleki yükseköğretim (laborant ve veteriner sağlık önlisans) mezunu olduğumdan maaşımı teknisyen olarak değil tekniker maaşı almaktayım. Aynı zamanda İktisat/Kamu Yönetimi mezunuyum.

Emekliliğe müracaat etmem durumunda;

1. Kazanılmış hakkım olan Şube Müdürü/GİH sınıfından mı, yoksa şu anki bulunduğum ünvan olan Veteriner Sağlık Teknisyeni/SH sınıfında mı emekli olurum.

2. Sağlık hizmetleri sınıfından emekli olmam durumunda Veteriner Sağlık Teknikeri emekli aylığından mı faydalanırım.

3. Şu anki mevcut durumda bildiğim kadarıyla beni ilgilendiren teknisyen, tekniker ve şube müdürü ek göstergesi 2200 olduğundan her üçünün de emekli aylığı aynı. Ancak önümüzdeki süreçte mesela şube müdürünün ek göstergesi 3600 olarak değiştirilse, önceden bu kadroda çalışmış bir emekli olarak ben bundan yararlanabilir miyim.

4. Mevcut Emeklilik mevzuatı açısından şube müdürü, tekniker veya teknisyen kadrolarından herhangi birinin emekli olurken diğerine bir avantajı var mıdır. Mesela veteriner sağlık teknisyeni olarak emekliliğe müracaat edeceğime şube müdürü olarak emekliliğe müracaat etsem ikramiye/emekli maaşı vs... olarak daha avantajlı olur muyum.

Belirtmiş olduğum hususlarda beni aydınlatırsanız memnun olurum. Cevabınızı e-posta ile verebilirsiniz. Teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim...

CEVAP:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar tamamıyla 5434 e tabi olurlar.

5434 e tabi memurların emekliliklerinde yüksek aylık bağlanmasına imkan veren en üst görevleri esas alınır.

Ek göstergeleri aynı olan unvanlardan emekli olmak hem emekli aylığında hem emekli ikramiyesinde bir fark ortaya çıkarmaz. Fark çıkması sadece hizmet fazlalığından ve intibaklarından kaynaklanır, başka bir fark ortaya çıkmaz.

Bu hesaplamayı yapmak için emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesap programımız ziyaret edilebilir. https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/

Bu bağlamda sorularınızı cevaben değerlendirmelerimiz şöyledir;

Soru 1. Kazanılmış hakkım olan Şube Müdürü/GİH sınıfından mı, yoksa şu anki bulunduğum ünvan olan Veteriner Sağlık Teknisyeni/SH sınıfında mı emekli olurum.

Cevap 1- Emekliliğinizde son görev yaptığınız Sağlık Hizmetleri Sınıfı olur.

Soru 2. Sağlık hizmetleri sınıfından emekli olmam durumunda Veteriner Sağlık Teknikeri emekli aylığından mı faydalanırım.

Cevap 2- Sağlık hizmetleri sınıfından emekli olmanız bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi tutarında bir değişiklik ortaya çıkarmaz. Sağlık hizmetleri sınıfı veya başka bir hizmet sınıfı için emekli aylık bağlanması sisteminde bir farklılık bulunmaz. Bu durum emekli ikramiyesi için de geçerli olmaktadır.

Soru 3. Şu anki mevcut durumda bildiğim kadarıyla beni ilgilendiren teknisyen, tekniker ve şube müdürü ek göstergesi 2200 olduğundan her üçünün de emekli aylığı aynı. Ancak önümüzdeki süreçte mesela şube müdürünün ek göstergesi 3600 olarak değiştirilse, önceden bu kadroda çalışmış bir emekli olarak ben bundan yararlanabilir miyim.

Cevap 3- Emekli olmadan veya emekli olduktan sonra, beklenilen ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesi halinde, bundan emekli olanlar da yararlanır. Görevde olanlar için ayrıca bir SGK kesintisi kendilerinden kesilir, emekliler için bu işlem olmaz.

Soru 4. Mevcut Emeklilik mevzuatı açısından şube müdürü, tekniker veya teknisyen kadrolarından herhangi birinin emekli olurken diğerine bir avantajı var mıdır. Mesela veteriner sağlık teknisyeni olarak emekliliğe müracaat edeceğime şube müdürü olarak emekliliğe müracaat etsem ikramiye/emekli maaşı vs... olarak daha avantajlı olur muyum.

Cevap 4- 5434 e tabi memurların emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesaplanması aynıdır. Bu işlemde herhangi bir sınıf ayrımı bulunmaz. Sadece farklılık ek göstergenin azlığı veya fazlalığı, intibak işleminin düşük veya yüksek olması, kıdem aylığının düşük veya yüksek olması gibi unsurlar bağlanacak olan aylık ve emekli ikramiye tutarını az veya çok olmasını sağlar. Sonuçta bir farklılık bulunmaz.

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