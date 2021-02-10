YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
|10 Şubat 2021 00:05
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Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 3 Şubat 201 tarihli toplantısında önemli bir karar aldı
Yükseköğretim Yürütme Kurulu özetle şu hususlar yer aldı
1- 18/10/2017 tarih ve 2017.43.5942 sayılı karar ile 25/01/2012 tarih ve 2012.3.454 nolu Yürütme Kurulu kararlarının iptaline karar vermiştir.
2- İptal edilen kararlar İç Mimarlık ile Peyzaj Mimarlığının Mimarlık programına eşdeğer olduğunu belirtiyordu. Yürütme Kurulu, İç Mimarlık ile Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin Mimarlık programına eşdeğer olmadığını belirtti.
3- Kadroya atama işlemlerinin bu karar doğrultusunda yapılması için Aile, Çalışa ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazı yazıldı
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