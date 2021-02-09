Çin, Clubhouse'u yasakladı
Dünya çapında hızla popülerleşen sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı.
|09 Şubat 2021 13:12
|+Aa- Yazdır
Yalnızca davetiyeyle girilebilen Clubhouse uygulamasında, özel sohbet odalarında insanlar konuşarak fikir alışverişi yapıyor.
Konuşmaların kayıtlarının tutulmaması, kullanıcıların hassas konuları konuşmalarına olanak sağlıyor.
Söz konusu uygulama, Facebook ve Twitter gibi bazı sosyal medya platformlarının yasaklı olduğu Çin'de de büyük ilgi görmüştü.
Öyle ki uygulamanın davetiyeleri onlarca dolar değerinde alıcı buluyordu. Uygulamada Hong Kong'daki demokrasi hareketleri ve Uygurların durumu gibi konular konuşuluyordu.
Uygulamanın Çin'deki geleceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DSÖ'den korkutan AstraZeneca açıklaması: Etkisi minimum!
08 Şubat 2021 22:26
|İran aşı yarışına 'Razi Cov Pars' ile katıldı
08 Şubat 2021 15:19
|Kovid-19 semptomları çocuklarda 5 haftadan fazla devam etti
07 Şubat 2021 21:49
|ABD, İran'a karşı yaptırımları kaldırmayacak
07 Şubat 2021 21:17
|Rusya, Suriye'deki hava üssünü genişletiyor
07 Şubat 2021 18:33
|Çin'in Kovid-19 aşısı Sinovac'ın dünyada kullanımı artıyor
07 Şubat 2021 16:20
|AstraZeneca aşısı için araştırma: Mutasyona karşı sınırlı koruma
07 Şubat 2021 10:25
|Haçlı seferinden ilham aldılar! Fransa, Suriye'de lejyon taburu kurdu
07 Şubat 2021 08:40
|Almanya'da polis 17 yaşındaki Türk kızını ve babasını hastanelik etti
06 Şubat 2021 22:17
|Çin, Sinovac aşısının yaygın kullanımına onay verdi
06 Şubat 2021 20:33