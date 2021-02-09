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Çin, Clubhouse'u yasakladı

Dünya çapında hızla popülerleşen sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı.
 09 Şubat 2021 13:12
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Çin, Clubhouse'u yasakladı

Yalnızca davetiyeyle girilebilen Clubhouse uygulamasında, özel sohbet odalarında insanlar konuşarak fikir alışverişi yapıyor.

Konuşmaların kayıtlarının tutulmaması, kullanıcıların hassas konuları konuşmalarına olanak sağlıyor.

Söz konusu uygulama, Facebook ve Twitter gibi bazı sosyal medya platformlarının yasaklı olduğu Çin'de de büyük ilgi görmüştü.

Öyle ki uygulamanın davetiyeleri onlarca dolar değerinde alıcı buluyordu. Uygulamada Hong Kong'daki demokrasi hareketleri ve Uygurların durumu gibi konular konuşuluyordu.

Uygulamanın Çin'deki geleceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
NTV
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