Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile uyardı: Fırtına geri dönüyor
|09 Şubat 2021 13:23
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da dün akşam etkili olan ve birçok çatının uçmasına neden olan şiddetli fırtınanın bugün öğlen saatlerinde tekrar başlayarak yarın akşama kadar devam edeceğini duyurdu. İstanbul'un 'sarı' kodu ile uyarılırken, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u son dakika açıklaması ile 'sarı' kodunda uyardı. Yapılan uyarıda dün akşam etkili olan ve birçok çatının uçmasına neden olan şiddetli fırtınanın bugün öğlen saatlerinde tekrar başlayarak yarın akşama kadar devam edeceğini duyuruldu.
Yazılı olarak yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Lavanta kokulu 261 nüfuslu köyde korona vakası görülmedi
09 Şubat 2021 13:50
|Bolu'da ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
09 Şubat 2021 13:43
|Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var
08 Şubat 2021 22:36
|İstanbul'da fırtına etkili oluyor
08 Şubat 2021 22:06
|'Karadeniz'in Zeugması'ndaki 'tesseralar' restore ediliyor
08 Şubat 2021 21:52
|'Doğu'nun Ihlara Vadisi' kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor
08 Şubat 2021 19:39
|Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor
08 Şubat 2021 19:38
|Bir ilde daha mutasyonlu virüs şüphesi
08 Şubat 2021 18:39
|Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
08 Şubat 2021 18:37
|Göbeklitepe'de bulunan metal blokla ilgili araştırmalar sürüyor
08 Şubat 2021 18:22