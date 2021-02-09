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Görevdeki öğretmen ve polisin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında görevde olan 2 polis memuru, 2 öğretmen ve 1 infaz koruma memuru da bulunuyor
 09 Şubat 2021 13:30
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Görevdeki öğretmen ve polisin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı

Van merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında polis ve öğretmenin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Van merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevde olan 2 polis memuru, 2 öğretmen ve 1 infaz koruma memurunun da aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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