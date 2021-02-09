Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|09 Şubat 2021 13:59
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