Bilirkişilikte kota uygulaması ne kadar doğru?

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından alınan bir karar ile bilirkişilere kota uygulaması getirildi. Her alandaki bilirkişiler ayda 15 dosya alabilecek. Eğer seri dosya ise ayda 30 dosya alabilecek.

Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bilirkişilerin raporlara daha çok zaman ayırması ve adil dosya paylaşımı amacıyla kota uygulamasına başlandığını bildirdi.

Farklı uzmanlık alanlarına göre farklı kotaların belirlenmemesi, şehirlerdeki bilirkişi potansiyelinin hesaba katılmaması sebebiyle, adliyelerde bilirkişi temininde güçlük yaşıyor. Kotası dolduğu için kendi şehrindeki göreve gidemeyen bilirkişilerin yerine, uzak şehirden çağrılan ve bilirkişilik görevine gitmeyenlere yönelik, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 18.01.2021 günü GSM yoluyla duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda bilirkişilik yapmaktan kaçınanlar hakkında disiplin incelemesi başlatılacağı belirtildi.

Kota uygulamasının, iyi hesap edilmeden ve duyurusuz bir anda uygulamaya girmesinin yargı sürecini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan avukatlar, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün yargı reformu ve yargılama sürecinin kısaltılması açıklamaları ile, bilirkişilikte kota uygulamasının çeliştiğini ifade ettiler. Kota uygulamasının mevcut durumda adliyeleri tıkadığını, buna bir an önce önlem alınması gerektiğini savundular.

Diğer taraftan kota uygulamasının duyuru yapılmadan yürürlüğe girmesi, 2020 yılında UYAP'a kaydı yapılmayan dosyaları da kapsaması sebebiyle bir çok bilirkişinin mahkemelere sunduğu bilirkişi raporları, kota engeline takıldığından sisteme girilemiyor.

Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara'nın twitten paylaşımlarının altına bilirkişiler, duyuru yapılmadan kota uygulamasının başlamasının mağduriyet doğurduğunu ifade ettiler.

Bugüne kadar hiç iş almayan bilirkişiler, kota uygulamasını desteklerini bildirdiler. Daha çok dosya üzerinden raporu yazılan ve bir anda çok sayıda dosya alan bilirkişilerin, bundan böyle çok sayıda dosyayı bir anda alamayacaklarını, adil bir dağılım olacağını ifade ettiler.

Kota uygulamasının, duyuru yapılmadan ve istatistiki bir çalışma yapılmadan, sanki tüm şehirlerde aynı sayıda, aynı uzmanlık dalında bilirkişilerin olduğu varsayımı ile hareket edilmesinin, yargılama sürecini olumsuz etkileyeceği tartışmaları başladı. İleri günlerde nasıl bir düzenleme getirileceği merakla bekleniyor.