1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilirkişilikte kota uygulaması ne kadar doğru?

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından alınan bir karar ile bilirkişilere kota uygulaması getirildi. Her alandaki bilirkişiler ayda 15 dosya alabilecek. Eğer seri dosya ise ayda 30 dosya alabilecek.
 09 Şubat 2021 14:03
+Aa- Yazdır
Bilirkişilikte kota uygulaması ne kadar doğru?

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından alınan bir karar ile bilirkişilere kota uygulaması getirildi. Her alandaki bilirkişiler ayda 15 dosya alabilecek. Eğer seri dosya ise ayda 30 dosya alabilecek.

Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bilirkişilerin raporlara daha çok zaman ayırması ve adil dosya paylaşımı amacıyla kota uygulamasına başlandığını bildirdi.

Farklı uzmanlık alanlarına göre farklı kotaların belirlenmemesi, şehirlerdeki bilirkişi potansiyelinin hesaba katılmaması sebebiyle, adliyelerde bilirkişi temininde güçlük yaşıyor. Kotası dolduğu için kendi şehrindeki göreve gidemeyen bilirkişilerin yerine, uzak şehirden çağrılan ve bilirkişilik görevine gitmeyenlere yönelik, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 18.01.2021 günü GSM yoluyla duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda bilirkişilik yapmaktan kaçınanlar hakkında disiplin incelemesi başlatılacağı belirtildi.

Kota uygulamasının, iyi hesap edilmeden ve duyurusuz bir anda uygulamaya girmesinin yargı sürecini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan avukatlar, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün yargı reformu ve yargılama sürecinin kısaltılması açıklamaları ile, bilirkişilikte kota uygulamasının çeliştiğini ifade ettiler. Kota uygulamasının mevcut durumda adliyeleri tıkadığını, buna bir an önce önlem alınması gerektiğini savundular.

Diğer taraftan kota uygulamasının duyuru yapılmadan yürürlüğe girmesi, 2020 yılında UYAP'a kaydı yapılmayan dosyaları da kapsaması sebebiyle bir çok bilirkişinin mahkemelere sunduğu bilirkişi raporları, kota engeline takıldığından sisteme girilemiyor.

Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara'nın twitten paylaşımlarının altına bilirkişiler, duyuru yapılmadan kota uygulamasının başlamasının mağduriyet doğurduğunu ifade ettiler.

Bugüne kadar hiç iş almayan bilirkişiler, kota uygulamasını desteklerini bildirdiler. Daha çok dosya üzerinden raporu yazılan ve bir anda çok sayıda dosya alan bilirkişilerin, bundan böyle çok sayıda dosyayı bir anda alamayacaklarını, adil bir dağılım olacağını ifade ettiler.

Kota uygulamasının, duyuru yapılmadan ve istatistiki bir çalışma yapılmadan, sanki tüm şehirlerde aynı sayıda, aynı uzmanlık dalında bilirkişilerin olduğu varsayımı ile hareket edilmesinin, yargılama sürecini olumsuz etkileyeceği tartışmaları başladı. İleri günlerde nasıl bir düzenleme getirileceği merakla bekleniyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı
09 Şubat 2021 15:28		 200 hanelik, 600 nüfuslu köye mutasyon virüs karantinası
09 Şubat 2021 15:06
JAMYO'ya kıta kaynaklı uzman erbaş alımı yapılacak
09 Şubat 2021 14:33		 Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
09 Şubat 2021 14:24
Bakanlık açıkladı: Mutant virüs, rehbere girdi
09 Şubat 2021 13:27		 Sağlık kuruluşları 1 Temmuz'dan itibaren e-fatura uygulamasına geçecek
09 Şubat 2021 13:00
Bir ilde daha mutant virüs şüphesi: 14 kişi pozitif, apartman karantinada
09 Şubat 2021 12:40		 YouTuber'lara geriye dönük vergi incelemesi başlatıldı
09 Şubat 2021 12:35
AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
09 Şubat 2021 12:34		 Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne 27 denetim aracı teslim edildi
09 Şubat 2021 12:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - Tevfik Göksu: İBB 40 trilyonu çöpe attı15:34 - Mahkemeden kirada yüzde 50 indirim kararı: Pandemi mücbir sebep15:34 - Terör yapılanmaları Boğaziçi eylemlerini fırsata çevirmek için devreye girdi15:32 - Ekonomik fiyata İnstagram Türk takipçi satın almak için15:28 - Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı15:27 - UEFA maçında sahaya giren YouTuber'a hapis cezası
15:23 - HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi15:14 - Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı15:11 - Kirayı geciktirdiği için darbedilen kadın şikayetçi oldu15:06 - 200 hanelik, 600 nüfuslu köye mutasyon virüs karantinası15:03 - Köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor14:56 - Ankara Adliyesinde çöp kutusunun altında tabanca bulundu
14:55 - Karamollaoğlu: Bakanlık için Cumhur İttifakı'na girmeyiz14:52 - 'Yeni mutasyonlar alarm veriyor, pozitif olanlar tek tek izole olmalı'14:38 - Bakan Varank gençleri 'Milli Uzay Programı'nı takip etmeye davet etti14:33 - JAMYO'ya kıta kaynaklı uzman erbaş alımı yapılacak14:27 - Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomik bir buhran içinde
14:24 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
Göbeklitepe'de gizemli bir şekilde kaybolan monolit Dünya basınında
Her şehre özel ofisler kurulacak
Bakan Akar yanıtladı... FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?
15 ilde FETÖ operasyonu: 56 rütbeli askere gözaltı kararı
Konya Valiliği, 'şivlilik'e katılacak çocuklara Covid-19 tedbilerinden dolayı işlem yapacak
5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
Nüfusa göre, üniversite öğrencisi en çok olan şehirler
Aynı araçtan 17 tane alan kişi: Eski 100 metre koşucuyum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nemo noktası 1
işlemci 2
pazar günleri seyredilecek filmler 4
Lena chamamyan 1
Miyazaki 2
Tamarillo 1
etiket 2
haykurlamak 1
deli horon 1
üzüm ağacı 1
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam