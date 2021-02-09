Nüfusa göre, üniversite öğrencisi en çok olan şehirler
Yükseköğretim Kurulu verilerine göre nüfusa oranlar üniversite öğrencilerinin en çok olduğu il Karabük oldu. Karabük'ün öğrenci sayısının nüfusa oranı yüzde 35... Bir memurlar.net ziyaretçisinin gönderdiği bilgileri yayımlıyoruz
|09 Şubat 2021 14:06
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Yükseköğretim Kurulu verilerine göre nüfusa oranlar üniversite öğrencilerinin en çok olduğu il Karabük oldu. Karabük'ün öğrenci sayısının nüfusa oranı yüzde 35.
İşte YÖK verilerine göre, 41 üniversitenin bulunduğu şehir nüfusuna oranı...
Yeni kurulan 41 üniversiteye ait öğrenci sayıları (2019-2020 eğitim-öğretim yılı YÖK verileri) ve öğrenci sayılarının bulunduğu şehrin merkez nüfuslarına oranını gösteren çizelge (kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ ve www.nvi.gov.tr)
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