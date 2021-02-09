Bakan Koca: Sağlık çalışanları uzak zor demeden her yerde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık hizmeti vermek için dağları aşmak, karlı yolları geçip büyüklerimize ulaşmak en büyük bahtiyarlığımız. Sağlık çalışanlarımız uzak, zor demeden her yerdeler.
|09 Şubat 2021 14:07
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan yaptığı paylaşımda: 'Sağlık hizmeti vermek için dağları aşmak, karlı yolları geçip büyüklerimize ulaşmak en büyük bahtiyarlığımız. Sağlık çalışanlarımız uzak, zor demeden her yerdeler.' ifadelirini kullandı.
Sağlık hizmeti vermek için dağları aşmak, karlı yolları geçip büyüklerimize ulaşmak en büyük bahtiyarlığımız. Sağlık çalışanlarımız uzak, zor demeden her yerdeler. pic.twitter.com/PdKWJ4uDldDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 9, 2021
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi
09 Şubat 2021 15:23
|Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
09 Şubat 2021 15:14
|'Yeni mutasyonlar alarm veriyor, pozitif olanlar tek tek izole olmalı'
09 Şubat 2021 14:52
|İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi; koronaya umut oldu
09 Şubat 2021 14:16
|Göbeklitepe'de gizemli bir şekilde kaybolan monolit Dünya basınında
09 Şubat 2021 13:46
|Akciğer kanseri vakalarının yüzde 95'inden sigara sorumlu
09 Şubat 2021 11:09
|Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
09 Şubat 2021 10:57
|İstanbul'da kamyonların arasında makas attı
09 Şubat 2021 10:47
|Aynı araçtan 17 tane alan kişi: Eski 100 metre koşucuyum
09 Şubat 2021 10:30
|Bel ve kalça ağrısı cüzdan sendromu belirtisi olabilir
09 Şubat 2021 10:04