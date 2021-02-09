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Ocak'ta en çok bu araçlar satışa konuldu

Sahibinden.com'un vasıta endeksi raporuna göre, 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Ocak verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi
 09 Şubat 2021 14:11
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Ocak'ta en çok bu araçlar satışa konuldu

Sahibinden.com verilerine göre, aralık ayında 2020 yılında ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, ocak ayında da benzer bir seyir izledi, son iki ayda yüzde 2'ye yakın düştü.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamada araç ilanlarına ait ocak ayı verileri paylaşıldı. Buna göre, 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Sahibinden.com'un vasıta endeksi raporuna göre aralık ayında 2020 yılında ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, ocak ayında da benzer bir seyir izledi ve son iki ayda yüzde 2'ye yakın düştü.

Ocak ayında en çok otomobil ilanı verilirken, otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan&panelvan, arazi/suv&pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.

Marka&model sıralamasında sıralama değişti ve Renault Clio liderliği aldı.

Renault Clio'yu, Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ile Ford Focus takip ederken, en çok ilanı verilen arazi/suv&pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Ocak verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37'si 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken, otomobil ilanlarının yüzde 25'i ise 50 bin TL-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Sahibinden.com'da, ilan bakanlar ocak ayında en çok Renault, Volkswagen, Bmw, Mercedes Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.

Anadolu Ajansı
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