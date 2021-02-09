JAMYO'ya kıta kaynaklı uzman erbaş alımı yapılacak
Jandarma Genel Komutanlığı, JAMYO'ya (Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna) kıta kaynaklı jandarma uzman erbaş alacak
|09 Şubat 2021 14:33
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Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna (JAMYO) kıta kaynaklı jandarma uzman erbaş alacak. Başvurmak isteyenlerin lise ve dengi kul mezunu olması, en az 1 yıl uzman erbaş olarak çalışıyor olması, sözleşme süresi için müracaat bulunmuş olması, Astsubay MYO girişi sınavına başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir.
Durumu uygun olan uzman erbaşların YKS'ye girmeleri gerekmektedir. YKS'ye girmeyen veya yeterli puanı alamayan adayların başvuru kabul edilmeyecek.
Başvuru emri ayrıca yayımlanacak.
YKS başvuruları 4 Şubat ila 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacağından istekli olan jandarma uzman erbaşların YKS başvurusunu kaçırmaması gerekmektedir.
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