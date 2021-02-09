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Mahkemeden kirada yüzde 50 indirim kararı: Pandemi mücbir sebep

Bursa 4üncü Bölge Adliye Mahkemesi, pandemi sebebiyle kirada yüzde 50lik mücbir sebep indirimi kararı verdi. Kararı değerlendiren Hukukçu Doç. Dr. Umut Yeniocak, 'Emsal bir karardır, pandemi şartları gerekçe gösterilerek işyeri kiralarında indirim talepli uyarlama davalarının açılabileceğini gördük. Kirasını ödeyemeyen esnaf, uyarlama davası açarak indirim talep edebilir' dedi.
 09 Şubat 2021 15:34
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Mahkemeden kirada yüzde 50 indirim kararı: Pandemi mücbir sebep

Bursa 4üncü Bölge Adliye Mahkemesinden kiracılar için emsal bir karar geldi. Buna göre, restoran işleten bir kiracı 23 bin liralık kirasını ödeyemediğini söyleyerek, mahkemeye başvurdu. Kirada yüzde 50 indirim talep eden esnafın, içinde bulunduğu durum gözetilerek, tedbir kararı verildi. Kirası da 11 bin 500 liraya indirildi.

Doç. Dr. Umut Yeniocak, alınan kararın detaylarını aktararak pandemi döneminde kira sözleşmeleri hakkında bilgi verdi. Salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan işyerlerindeki kiracıların kira bedelinde indirim talebinde bulunabileceklerini belirten Doç. Dr. Yeniocak, kiracıların indirimden başka, ödemenin ertelenmesi ve/veya taksitlendirilmesi gibi taleplerde bulunma hakkına da sahip olduklarını söyledi.

Bu tür olağanüstü süreçlerde mahkemelerin sözleşmelere müdahalesinin Türk hukuk sisteminde mümkün olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yeniocak, Ancak bunun için dava açılması gerekir. Uyarlama davaları dediğimiz bu davalar, öngörülemeyen gelişmeler karşısında mahkemelerin sözleşmelere müdahale etmesi için açılır. Kira ilişkilerinde bu davalar genelde kira bedelinin indirilmesi şeklinde karşımıza çıksa da Kovid-19 sürecinde yaşanan birçok örnekte, kira bedelinin indirilmesinin yanında; işyerinin kapalı kaldığı dönem için kira ödenmemesi, cironun önemli ölçüde düştüğü dönemler için ödemelerin ertelenmesini ve/veya taksitlere bölünmesini gerektiriyor. Mahkemelerin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde uyarlama kararları vermesi de mümkündür diye konuştu.

İşyerleri kapatılan işletmecilerin bu süreçte işyerini kullanamaması sebebiyle kira ödememesinin hukuken gerekçelendirilebilecek bir talep olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yeniocak, İşyerinin kapalı olması kendisinin kusuru olmadığından, işyeri sahibinden hiçbir şey olmamış gibi, kapalı olan işyerinin kirasını tamamen ödemesinin istenmesi hukuken kabul edilemez ifadelerini kullandı.

MAHKEME KİRAYI 23 BİNDEN 11 BİN 500 LİRAYA İNDİRDİ

Pandemi sürecinde konuyla ilgili olarak açılan davalarda kiracılar lehine kararların çıkmaya başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Umut Yeniocak, Bursada verilen bir kararda mahkemenin, kira bedelinin dava süresince yarı oranda indirimli olarak ödenmesi konusunda bir tedbir kararı aldığını söyledi.

Bursadaki davaya ilişkin Doç. Dr. Yeniocak, Bursa 4üncü Bölge Adliye Mahkemesinde verilen tedbir kararında, kiracı bir restoran işletiyor. Salgın sebebiyle cirosu önemli ölçüde düştüğü için 23 bin liralık kirasının yüzde 50 oranında indirilmesi için dava açıyor. Dava süresince de kiranın indirimli 11 bin 500 lira olarak ödenmesi için tedbir kararı talep ediyor. Mahkeme tedbir kararı vermeyince bir üst mahkeme olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yapılıyor. Bölge Adliye Mahkemesi de emsal bir karar vererek; tedbir kararı verilmezse kiracının zor durumda kalacağını ve işyerini tahliye etmek zorunda kalacağını, bu durumda davanın anlamsız hale geleceğini belirterek dava süresince kiranın indirimli olarak ödenmesi için tedbir kararı veriyor dedi.

Doç. Dr. Yeniocak, Konut kiralarında ise, kiracı, salgın sebebiyle işini kaybetmiş, işyeri kapanmış ya da geliri önemli ölçüde azalmış olduğu için kirasını ödeyemez hale gelmişse indirim talebiyle uyarlama davası açabilir bilgisini paylaştı.
DHA
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