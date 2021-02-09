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Ankara Adliyesinde çöp kutusunun altında tabanca bulundu
Ankara Adliyesinde çöp kutusunun altına bırakılmış bir tabanca bulundu.
|09 Şubat 2021 14:56
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Ankara Adliyesinde çöp kutusunun altına bırakılmış bir tabanca bulundu.
Hakim ve savcıların da kullandığı personel girişinin yakınındaki tuvalette, çöpü boşaltmak isteyen temizlik görevlileri çöp kutusunun altında tabanca buldu.
Çekya yapımı olduğu ve içinde mermi bulunmadığı belirlenen tabanca, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir ekibin adliyeye geldiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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