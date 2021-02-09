Karamollaoğlu: Bakanlık için Cumhur İttifakı'na girmeyiz
Cüneyt Özdemir'e konuşan Temel Karamaollaoğlu, ittifak ile ilgili konuştu. Karamollaoğlu, bakanlık teklifi ile Cumhur ittifakına girmeyeceklerini belirtti
|09 Şubat 2021 14:55
|+Aa- Yazdır
Cüneyt Özdemir'e konuşan Temel Karamaollaoğlu, ittifak ile ilgili konuştu. Karamollaoğlu, bakanlık teklifi ile Cumhur ittifakına girmeyeceklerini belirtti.
Cüneyt Özdemir Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'na "Hiç dolandırmadan size soracağım. Size Millet İttifakı'nı bırakın Cumhur İttifakı'na katılın size bakanlık vereceğiz diyerek AK Parti'den teklif geldi mi" sorusunu yöneltti.
Karamollaoğlu ise "Bakanlık teklif edilerek yapılacak ittifakın benim nazarımda hiçbir önemi yoktur" diyerek cevap verdi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tevfik Göksu: İBB 40 trilyonu çöpe attı
09 Şubat 2021 15:38
|Bakan Varank gençleri 'Milli Uzay Programı'nı takip etmeye davet etti
09 Şubat 2021 14:38
|Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomik bir buhran içinde
09 Şubat 2021 14:27
|Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması: İnfazın durdurulmasına karşıyız
09 Şubat 2021 11:13
|Erdoğan 3 ay sonra ilk kez bizzat il kongresine katılacak
09 Şubat 2021 10:55
|Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum
09 Şubat 2021 10:53
|Akşener: Borcu olmayan tek bir esnafa rastlamadım
09 Şubat 2021 10:44
|Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesini eleştirdi
09 Şubat 2021 10:02
|Bakan Akar yanıtladı... FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?
09 Şubat 2021 09:58
|Her şehre özel ofisler kurulacak
09 Şubat 2021 09:35