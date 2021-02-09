Köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor
|09 Şubat 2021 15:03
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çukurca İlk ve Orta Okulunda yüz yüze eğitim için çalışma yürütülüyor.
Çukurca İlk ve Orta Okulunda görevli öğretmenler, köylülerle beraber 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim için okulu temizledi.
Okul Müdürü Sekvan Yel, köy okullarının 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağını, bununla ilgili okulların da çalışma yaptığını söyledi.
Okulların açılacak olmasının hem kendilerini hem de öğrencileri sevindirdiğini kaydeden Yel, uzun bir dönemin ardından yine ders zilinin çalmaya başlayacağını belirtti.
Yüz yüze eğitim için okulu dezenfekte ettiklerini ifade eden Yel, "Önce okulu temizledik. Bu çalışmalarımıza öğretmen arkadaşlarımız, muhtarımız ve köylüler de destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz şu an yüz yüze eğitime hazır. Tüm velilerimizin güvenli bir şekilde çocuklarını okula göndermelerini bekliyoruz." dedi.
Muhtar Veysi Atilla da okulların açılmasından dolayı mutlu olduklarını anlatarak, bu nedenle okulun temizlik çalışmalarına katılmak istediklerini dile getirdi.
Okullarının eğitime hazır olduğunu aktaran Atilla, öğrencilerin de heyecanla okulun açılmasını beklediğini kaydetti.
Köyde oturan Mehmet Atilla ise çocuklarının eğitime başlamasına sevindiklerini anlatarak, "Biz de vatandaşlar olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Temizlik çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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