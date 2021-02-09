Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
|09 Şubat 2021 15:14
|+Aa- Yazdır
Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 ilde bugünden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman hamleli fırtına etkili olacak.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi
09 Şubat 2021 15:23
|'Yeni mutasyonlar alarm veriyor, pozitif olanlar tek tek izole olmalı'
09 Şubat 2021 14:52
|İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi; koronaya umut oldu
09 Şubat 2021 14:16
|Bakan Koca: Sağlık çalışanları uzak zor demeden her yerde
09 Şubat 2021 14:07
|Göbeklitepe'de gizemli bir şekilde kaybolan monolit Dünya basınında
09 Şubat 2021 13:46
|Akciğer kanseri vakalarının yüzde 95'inden sigara sorumlu
09 Şubat 2021 11:09
|Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
09 Şubat 2021 10:57
|İstanbul'da kamyonların arasında makas attı
09 Şubat 2021 10:47
|Aynı araçtan 17 tane alan kişi: Eski 100 metre koşucuyum
09 Şubat 2021 10:30
|Bel ve kalça ağrısı cüzdan sendromu belirtisi olabilir
09 Şubat 2021 10:04