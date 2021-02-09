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HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi

Van'dan 7 sene önce dağa götürülen oğlu için gelen anne Perihan Ertaş: "Oğlum dön gel, güvenlik güçlerine teslim ol"
 09 Şubat 2021 15:23
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HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 526'ncı gününde sürüyor.

Artvin'den 7 sene önce 23 yaşında dağa götürülen oğlu Yusuf için, Van'dan gelen anne Perihan ve baba Tahsin Ertaş da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Perihan Ertaş, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun Artvin'de üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oturma eylemini televizyonda gördüklerini, eşi ile katılmak istediklerini dile getiren Ertaş, bir an önce evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Ertaş, "7 senedir oğlum gitmiş. Sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Oğlum dön gel, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Baba Ertaş da 7 senedir çocuğundan haber almadığını ifade ederek, "Van'dan oğlum için buraya geldik. Çocuğum okuyordu, kandırmışlar." diye konuştu.

Oğluna seslenen Ertaş, "Bu yol yanlış oğlum. Eğer beni seviyorsan devlete teslim ol." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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