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Terör yapılanmaları Boğaziçi eylemlerini fırsata çevirmek için devreye girdi

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla çeşitli illerde şu ana kadar 192 eylem gerçekleştirildi. Eylemlerde gözaltına alınan 725 kişiden 179'unun terör suçlarından adli sicil kaydının olduğu tespit edildi
 09 Şubat 2021 15:34
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Terör yapılanmaları Boğaziçi eylemlerini fırsata çevirmek için devreye girdi

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınanlardan bazılarının, daha önce çeşitli terör örgütlerinin eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı, bazıları hakkında mahkemelerce tutuklama kararı verildiği belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla çeşitli illerde şu ana kadar 192 eylem gerçekleştirildi.

Bu eylemlerde bir kısmı mükerrer olmak üzere 725 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 179'unun terör suçlarından adli sicil kaydının olduğu tespit edildi.

Rektör Bulu'nun protesto edilmesiyle başlayan eylemlerin bazılarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin talepler, kimilerinde ise LGBTİ talepleri dile getirildi.

Bu eylemlere destek amacıyla Yunanistan ve Almanya'da da protestolar düzenlendi.

- Birçok eylemde boy gösterip gözaltına alınmışlar

Bir kısmı öğrenci olmayan eylemcilerden T.K'nin, daha önce terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonunda (SGDF) faaliyet yürüttüğü ve bu nedenle birden fazla kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Bir başka eylemci D.B'nin ise SGDF'nin eş başkanı olarak faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Terör örgütü MLKP faaliyetleri kapsamında ocak ayında tutuklanan D.B'nin, daha önce de örgüt faaliyeti kapsamında pek çok kez gözaltına alındığı belirlendi.

Eylemci M.Ö'nün, TKP-ML konferans örgütünün gençlik yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinden önce bu örgüt faaliyeti kapsamında birçok kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Eylemcilerden 66 yaşındaki S.K'nin, Samsun'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda çeşitli zamanlarda gözaltına alındığı tespit edildi. PKK/KCK'nın yanı sıra sol marjinal yapıların birçok eylemine de katıldığı belirlenen S.K'nin, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması için sosyal medyada propaganda yaptığı da ortaya çıktı.

- Gezi'de tutuklanan eylemciler de var

Eyleme katılanlardan 35 yaşındaki C.A'nın, terör örgütü TKP-ML'nin açık alan yapılanmasında görevli olduğu belirlendi. Defalarca gözaltına alındığı belirtilen C.A'nın, 2013'te gerçekleştirilen Gezi eylemlerinde "terör örgütü propagandası yapmak", "yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "mala zarar vermek", "memura görevini yaptırmamak" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandığı anlaşıldı.

Eylemcilerden 41 yaşındaki Ş.T'nin, terör örgütü MLKP'nin açık alan yapılanması Ezilenlerin Sosyalist Partisinin (ESP) eş genel başkanlığını yaptığı ve daha önce pek çok eylemde gözaltına alındığı belirlendi.

Kadın eylemcilerden 32 yaşındaki P.T'nin, terör örgütü MLKP bünyesinde İstanbul'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. P.T'nin, 2013'te Gezi eylemleri kapsamında, 2018'de ise MLKP eylemleri kapsamında tutuklandığı belirlendi.

Bir başka kadın eylemci 49 yaşındaki S.G'nin, terör örgütü MLKP yanlısı Sosyalist Kadın Meclisleri Grubu bünyesinde İstanbul'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. S.G'nin de birçok eylemde gözaltına alındığı, 2007'de ise tutuklandığı ortaya çıktı.

- "Hapiste olmadığı için masum görmek tutarlı değil"

Güvenlik kaynakları, terör örgütlerinin "memur", "gençlik" gibi değişik yapılanmalarının olduğunu belirterek bu yapılanmalardan bazılarının lojistik, bazılarının eleman temini, bazılarının fikri altyapı oluşturma gibi faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekti.

Bu yapılanmaların hukuktaki karşılıklarının farklı olduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, gözaltına alınıp tutuklanmayanlar için "Madem terör örgütü üyesi niye hapiste değil?" yaklaşımının her durum için doğru olmadığını, hapiste olmadığı için masum görmenin güvenlik yaklaşımı açısından tutarlılık taşımadığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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