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Tevfik Göksu: İBB 40 trilyonu çöpe attı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin 'tahvil ihracatı yapıyorum' diyerek halkı kandırdığını açıklayarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sırf reklam yapmak için 5.7 milyon doları çöpe attı" sözlerine yer verdi.
 09 Şubat 2021 15:38
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Tevfik Göksu: İBB 40 trilyonu çöpe attı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin 'tahvil ihracatı yapıyorum' diyerek halkı kandırdığını açıklayarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sırf reklam yapmak için 5.7 milyon doları çöpe attı" sözlerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap yapmayı bilmediğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sırf reklam yapmak için 5.7 milyon doları çöpe attı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı acayip yanıltmışlar. Hesabı bilmiyor. Belediyelerinin merkezi hükümetten daha ucuz borçlandığını söylüyor. O dönemdeki global hazine borçlanmalarının oranı yüzde 4.4, 5.4 en fazla borçlanma oranı 6.6. Büyükşehir Belediyesi'nin borçlandığı dönemde hazinenin borçlanması 5.1, 4.90 ve 4.45" dedi.

"İBB kurnazlık yaptı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendine göre bir kurnazlık yaptığını kaydeden Göksu daha sonra şunları söyledi: "Borçlanma töreni yapıp, (tahvil ihracı) dedi. Borçlanma diyemiyor. Çünkü borçlanmak 'ihanettir' diyordu. Tahvil ihraç etti. (Sanki) vagonlar, büyük işler yaptı. Büyükşehir Belediyesi 100 dolara satacağı kağıdı 9.90 dolara sattı. 580 milyon doların 5 yıl sonra ödeyeceği faizini baştan verdi. 5.7 milyon doları tefeciye baştan ve peşin verdi. Televizyona çıkıp reklam yapacak, (hükümetten az borçlandım) diyecek. İstanbulluların parasını, Esenler'in parasını, Avcılar'ın parasını, Sultanbeyli'nin parasını, Kadıköy'ün parasını, Ayşe Teyze'nin, Fatma Teyze'nin parasını alıp reklam parası olarak çöpe atıyor. İşte siz busunuz. Sayın Kılıçdaroğlu eğer bu tabloyu isterse gönderirim."

Anlattıkları gerçeklerin ve tablonun halka açık olduğunu dile getiren M. Tevfik Göksu, "Sadece reklam yapabilmek için 5.7 milyon doları çöpe atarken vicdanınız sızlamadı mı? 5.7 milyon dolar yaklaşık 40 trilyon ediyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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