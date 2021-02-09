Mağaza kuyruğunda koronavirüse davetiye çıkardılar
Ankara'nın Sincan ilçesinde dün açılışı gerçekleşen ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mağazada bugün de aynı manzaralar yaşandı.
|09 Şubat 2021 15:57
|+Aa- Yazdır
Ankara'nın Sincan ilçesinde dün açılışı gerçekleşen ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mağazada bugün de aynı manzaralar yaşandı.
Sincan ilçesinde bulunan bir züccaciye mağazasının dün açılış nedeniyle uygulanan 'ucuzluk', korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir kalabalığa neden olmuştu. O mağazada bugün de yine aynı manzaralar yaşandı. Yüzlerce vatandaş mağazaya girebilmek için kuyruğa girdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak
09 Şubat 2021 16:52
|Vakalar azaldı, maskeler indi
09 Şubat 2021 16:44
|Meteoroloji gün verdi: İstanbul'u yoğun kar yağışı bekliyor
09 Şubat 2021 16:24
|Başkentlilere, valilikten fırtına uyarısı
09 Şubat 2021 16:05
|Lavanta kokulu 261 nüfuslu köyde korona vakası görülmedi
09 Şubat 2021 13:50
|Bolu'da ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
09 Şubat 2021 13:43
|Meteoroloji İstanbul'u 'sarı' kodu ile uyardı: Fırtına geri dönüyor
09 Şubat 2021 13:23
|Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var
08 Şubat 2021 22:36
|İstanbul'da fırtına etkili oluyor
08 Şubat 2021 22:06
|'Karadeniz'in Zeugması'ndaki 'tesseralar' restore ediliyor
08 Şubat 2021 21:52