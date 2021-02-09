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Mağaza kuyruğunda koronavirüse davetiye çıkardılar

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün açılışı gerçekleşen ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mağazada bugün de aynı manzaralar yaşandı.
 09 Şubat 2021 15:57
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Mağaza kuyruğunda koronavirüse davetiye çıkardılar

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün açılışı gerçekleşen ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mağazada bugün de aynı manzaralar yaşandı.

Sincan ilçesinde bulunan bir züccaciye mağazasının dün açılış nedeniyle uygulanan 'ucuzluk', korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir kalabalığa neden olmuştu. O mağazada bugün de yine aynı manzaralar yaşandı. Yüzlerce vatandaş mağazaya girebilmek için kuyruğa girdi.
İhlas Haber Ajansı
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