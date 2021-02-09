1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İyi Parti'de 'Muharrem İnce' tedbiri

CHP'deki istifaların ardından İYİ Parti'de de küskün milletvekillerinin istifa edebileceği konuşulmaya başlandı. Genel Başkan Meral Akşener de istifaları önlemek için harekete geçti ve muhalif isimlerden İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a siyasi başdanışmanlık görevi verdi. Mahkeme kararıyla partiye dönen Ümit Özdağ'ın da yeniden ihracının rafa kaldırıldığı belirtildi.
 09 Şubat 2021 16:13
+Aa- Yazdır
İyi Parti'de 'Muharrem İnce' tedbiri

İYİ Parti'nin Olağan Kongresi'nden sonra partide başlayan küskünler hareketi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı, Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifasıyla sonuçlandı. CHP'de 3 milletvekilinin istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de küskün milletvekillerinin de istifa edebileceği konuşulmaya başlandı. CHP ve İYİ Parti'de muhalif vekillerin, dün CHP'den istifasını açıklayan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddiaları üzerine, Genel Başkan Meral Akşener harekete geçti. Akşener'in, parti içinde 'toparlanma hareketi' başlattığı belirtildi. Ümit Özdağ mahkeme kararıyla geri dönerken, Özdağ ile birlikte hareket eden vekillerin de partiye yeniden kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

DAĞILMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ADIM ATTI

Bu kapsamda Özdağ izlenmeye alınırken, Akşener ilk adımı İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a genel merkezin en prestijli makamlarından 'siyasi başdanışmanlık' görevini vererek attı. Akşener, uzun süre bu milletvekillerinin görüşme taleplerini geri çevirirken, onları ve taleplerini görmezden gelmişti. Ancak, yeni kurulan partiler özellikle CHP'den istifasını açıklayarak yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran Muharrem İnce, İYİ Parti'nin paniklemesine ve yeni stratejiler belirlemesine neden oldu. Akşener, yeni parti kurma çalışmaları karşısında, olası bir dağılmanın önüne geçmek için adım attı. Akşener'in kurultay sürecinden bu yana rahatsız olan diğer milletvekillerini de görüşmeye davet ettiği ve bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği öğrenildi.

ÖZDAĞ'IN İHRACI RAFA KALDIRILDI

Partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın mahkeme kararıyla geri dönmesinin ardından, yeni bir karar için bekleneceği belirtildi. Özdağ için yeni bir ihraç kararı rafa kaldırılırken, Özdağ'ın bu süre içeresinde izlenilmesi, partiye zarar verecek bir adım atmadığı sürece partide kalmasından yana karar alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, Ümit Özdağ'ın yanında yer alan ve İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği öne sürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti MYK toplandı
09 Şubat 2021 16:10		 Tevfik Göksu: İBB 40 trilyonu çöpe attı
09 Şubat 2021 15:38
Karamollaoğlu: Bakanlık için Cumhur İttifakı'na girmeyiz
09 Şubat 2021 14:55		 Bakan Varank gençleri 'Milli Uzay Programı'nı takip etmeye davet etti
09 Şubat 2021 14:38
Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomik bir buhran içinde
09 Şubat 2021 14:27		 Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması: İnfazın durdurulmasına karşıyız
09 Şubat 2021 11:13
Erdoğan 3 ay sonra ilk kez bizzat il kongresine katılacak
09 Şubat 2021 10:55		 Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum
09 Şubat 2021 10:53
Akşener: Borcu olmayan tek bir esnafa rastlamadım
09 Şubat 2021 10:44		 Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesini eleştirdi
09 Şubat 2021 10:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Külliye'deki atıklar geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına 'yuva' oldu17:10 - Kadınlar ekmek yaparken virüsü yaydı, mahalle karantinaya alındı17:05 - Ankara'da üç katlı apartmanda doğalgaz patlaması16:55 - Bakan Selçuk'tan Adıyamanlı öğrenciye ok yay takımı16:52 - Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak16:44 - Vakalar azaldı, maskeler indi
16:38 - 3 çocuk babası Polis memuru koronavirüse yenildi16:31 - Mahkemeden Berberoğlu hakkında fezleke16:30 - CNN Türk ile yollarını ayıran Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu16:24 - Meteoroloji gün verdi: İstanbul'u yoğun kar yağışı bekliyor16:19 - MEB'den uzaktan eğitim açıklaması16:13 - İyi Parti'de 'Muharrem İnce' tedbiri
16:10 - AK Parti MYK toplandı16:09 - FETÖ'cü subaylar, 780 öğrencinin işkence ile okuldan ayrılmasına neden olmuş16:05 - Başkentlilere, valilikten fırtına uyarısı15:57 - Mağaza kuyruğunda koronavirüse davetiye çıkardılar15:53 - Üniversiteler ile ilgili sözleri tepki çekmişti, dava açıldı
15:50 - İbn-i Sina'nın ilacı koronaya umut oldu: Ölüm oranı sıfırlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
Göbeklitepe'de gizemli bir şekilde kaybolan monolit Dünya basınında
Her şehre özel ofisler kurulacak
Bakan Akar yanıtladı... FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?
FETÖ'cü subaylar, 780 öğrencinin işkence ile okuldan ayrılmasına neden olmuş
Nüfusa göre, üniversite öğrencisi en çok olan şehirler
Konya Valiliği, 'şivlilik'e katılacak çocuklara Covid-19 tedbilerinden dolayı işlem yapacak
5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...
Marketlerde meyve sebze satışına yeni düzenleme
CNN Türk ile yollarını ayıran Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gel beraber mesut olalım 2
plumeria 1
Miyazaki 2
kedi dili 2
türk lirasının değerlenmesi 3
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 3
ösym'nin sınav parasına zam yapması 2
herşeyi bildiğini zanneden kişi 1
kraken 1
dolap 2
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam