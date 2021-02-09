Meteoroloji gün verdi: İstanbul'u yoğun kar yağışı bekliyor
|09 Şubat 2021 16:24
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Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl etkisini geç gösteren soğuk ve karlı havalar, İstanbul'u henüz terk etmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren hissedilmesi beklenen soğuk ve karlı yağışlara ilişkin uyarılarda bulundu.
Son yayınlanan hava durumu raporunda, İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde pazar günü yoğun bir kar yağışı beklendiği belirtildi.
Son yılların en soğuk ve karlı günleri olacağı belirtilen raporda, hava sıcaklıklarının bir anda düşeceği aktarıldı.
SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
10 derece birden düşme ihtimali göz önünde bulundurulan soğuk havaların, yurt genelinde de etkisini göstereceği belirtildi.
METEOROLOJİ GÜN VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor."
İÇ ANADOLU'DA DA KAR BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin 'Orta ve uzun vadeli' tahmin haritasına göre kar yağışı, İstanbul ile birlikte Marmara'nın tamamı ile İç Anadolu Bölgesi'nde de etkili olacak.
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