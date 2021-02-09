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3 çocuk babası Polis memuru koronavirüse yenildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görev yapan polis memuru, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
 09 Şubat 2021 16:38
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3 çocuk babası Polis memuru koronavirüse yenildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görev yapan polis memuru, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler'de görev yapan Yusuf Acar (44) adlı polis memuru, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Acar'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Durumu kötüleşen Acar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Acar'ın cenazesinin, işlemler sonrasında Çenedağ Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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