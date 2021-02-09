Bakan Selçuk'tan Adıyamanlı öğrenciye ok yay takımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki öğrenciye gönderdiği ok yay takımı teslim edildi.
|09 Şubat 2021 16:55
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki öğrenciye gönderdiği ok yay takımı teslim edildi.
Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk'un geçtiğimiz günlerde zoom üzerinden gerçekleştirdiği "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında bir öğrenciye ok yay sözü verdi.
Bakan Ziya Selçuk, Gerger ilçesi Güzelsu Ortaokulu öğretmenlerinden İlknur Karakayalı ile sohbeti sırasında yanında bulunan kız kardeşi Mihrimah Sümeyye Karakayalı'ya ok yay takımı sözü verdi. Bakanlık tarafından gönderilen ok yay takımı Adıyaman Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban tarafından öğrenciye teslim edildi.
Mihrimah Sümeyye Karakayalı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkürlerini iletti.
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