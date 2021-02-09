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Külliye'deki atıklar geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına 'yuva' oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çıkan inşaat, ağaç budama ve peyzaj atıkları, Külliye personellerinden oluşan gönüllüler tarafından geri dönüştürülerek, sokak hayvanları için kulübe haline getirildi
 09 Şubat 2021 17:13
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Külliye'deki atıklar geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına 'yuva' oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sadece inşaat atıklarının değil, her türlü atığın dönüşebileceğine, Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olacağına inanıyorum. İnşallah halkımız da buna destek verir." dedi.

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çıkan inşaat, ağaç budama ve peyzaj atıkları, Külliye personellerinden oluşan gönüllüler tarafından geri dönüştürülerek, sokak hayvanları için kulübe haline getirildi.

Atıklardan yapılan kulübeler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bahçesinde Emine Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emine Erdoğan, programa gelişinde sahiplendiği "Leblebi" adlı köpekle kulübeleri inceledi.

Kulübelerin kalite ve kontrollerini Leblebi'ye yaptırdıklarını dile getiren Emine Erdoğan, "Eğer o beğenirse, arkadaşları da beğenir mutlaka." diye konuştu.

Leblebi'yi bir süre seven Emine Erdoğan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürü Durmuş Genç'ten yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Leblebi'nin ayağının uğurlu geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, yapılan kulübelerin Sıfır Atık kapsamındaki önemine dikkati çekti.

Atıkların değerlendirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getiren Emine Erdoğan, "Sadece inşaat atıklarının değil, her türlü atığın dönüşebileceğine, Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olacağına inanıyorum. İnşallah halkımız da buna destek verir." dedi.

Leblebi ile olan iletişimine ilişkin de bilgi veren Emine Erdoğan, "Zaman zaman özlediğimizde yanına gidiyoruz ya da evin önüne getiriyoruz. Hayvan sevgisi sonradan oluşabilir mi bunu bilmiyorum. Çünkü ben bahçeli bir evde büyüdüm. Zaman zaman her türlü hayvan girdi bahçemize, tavuk, ördek, kaz, tavşan, koyun, kuzu aklınıza gelecek ne varsa. Kediler zaten evimizin kralıydı, fareler de o zamanlar çok vardı, onları yakalarlardı." ifadesini kullandı.

Kedilere kolunu yastık yaptığını ve birlikte uyuduklarını da anlatan Emine Erdoğan, "Dolayısıyla o zamandan gelme bir hayvan sevgimiz var. Birçok insanın da var." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret ederek, Leblebi ile tanışma hikayelerini şöyle anlattı:

"Orada bir sürü hayvanlarla tanıştık. Ama Leblebi'nin gözleri beni celbetti. Böyle ameliyat geçirmiş, mağduriyet yaşaması, doğrusu vicdanları sızlattı. Bilhassa onun için bunu istedim. Halkımıza da rica ediyorum, gidip petshoplardan değil, böyle barınaklardan alırlarsa çok daha iyi olur."

Emine Erdoğan, barınaklardan temelli hayvan sahiplenmek istemeyenlerin de gün içinde ya da hafta sonları hayvanları alıp bırakabileceklerini de vurguladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Leblebi ile sık sık değil ama ara sıra bir araya geldiğini söyledi.

- "Aklım almıyor, hayvana nasıl zarar verebilir bir insan"

Emine Erdoğan, medyaya yansıyan hayvanlara yönelik şiddet haberlerine ilişkin de şöyle konuştu:

"Aklım almıyor, hayvana nasıl zarar verebilir bir insan. Hiçbir şeye zarar vermemesi lazım insanların, ne doğaya ne insana ne hayvanlara. Ne diyeceğimi bilemiyorum bu konuda, gerçekten çok vahim bir durum, ruh sağlığı bozuk insanlar ancak yapabilir bunu, tedavi olmaları gerekir diye düşünüyorum."

- HAYDİ uygulamasını 105 bin vatandaş indirdi

Şube Müdürü Durmuş Genç de yaptığı konuşmada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliklerinin hayvanlara karşı işlenen suçlar ve hayvanlar kullanılarak işlenen suçlarla mücadele amacıyla temmuz ayında kurulduğunu, 81 il, ilçede 2 bin 4 personelle hizmete başladıklarını anlattı.

"En büyük amacımız, hayvanlara karşı işlenen eziyet, dövme, aç susuz bırakma gibi suçlarla, kabahatler ile çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadele etmek." diyen Genç, suçlarla mücadelenin yanı sıra sokak hayvanlarını besleme konularında da yardımcı olduklarını söyledi.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) adlı mobil uygulama oluşturduklarını anlatan Genç, "Yaklaşık 5 aylık dönemde 105 bin vatandaşımız HAYDİ ihbar hattı aplikasyonlarını indirerek, bize 9 binin üzerinde ihbarda bulundu. Bu ihbarların hepsine arkadaşlarımız müdahale ederek, gereken adli, idari işlemleri yaptılar." diye konuştu.

Hazırlanan kulübeleri, gelen talepler ve ihtiyaçlara göre, eksik olan yerleri planlayarak, göndereceklerini belirten Genç, vatandaşların emniyet müdürlüğüne başvuru yapıp, ihtiyaç olan yerleri bildirebileceklerini söyledi.

Büro Amiri Veteriner Hekim Sinem Arslan da hayvanlarla ilgili müdahale gerektiren bir durum olduğunda ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını anlattı.

Külliye Çalışanı Abdullah Yiğit de, gönüllü olarak, inşaat ve budama atıklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, gönüllüler tarafından atıkların geri dönüştürülmesiyle yapılan 10 hayvan kulübesi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kulübeler, sokak hayvanları için ihtiyaç duyulan besleme noktalarında kullanılacak.

Program sonunda Emine Erdoğan, katılımcılar ve gönüllüler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı
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