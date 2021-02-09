1971 model, çürümeye bırakılmıştı: Şimdi yeniden yollarda
|09 Şubat 2021 17:43
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Bursa'da yıllardır kaporta ustalığı yapan Ali Ersöz, hurdaya atılan araçlara adeta hayat veriyor. Üretildiğinde dünyada büyük bir ilgi duyulan ama daha sonra hurdalığa kaldırılan otomobilden otobüse, kamyondan limuzine birçok araç Ersöz'ün ustalığı ile göz kamaştırıyor. Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden yollara çıkan araçlardan bir tanesi de 1970 model Chevrolet Impala oldu. Görenlerin dikkatini çekmeyi başaran otomobili 2 sene gibi bir sürede topladıklarını belirten Ersöz, "Bu otomobiller vakti zamanında çok az üretilmiş. Şu anda meraklıları çok, ancak piyasada yok. Biz ise hurdalıkta bulduğumuz bu araçları restore edip, klasik araç severlerin beğenisine sunuyoruz. Bu aracın özellikleri, V8 otomatik Chevrole. Bize geldiğinde iyi durumda değildi. Ancak kullanılacak vaziyete değildi. Biz gereken restorasyonuna yaparak kullanılacak hale getirdik" dedi.
Restorasyonun vatandaşların beğenisine göre değiştiğini belirten Ersöz, "Bu işin ucu açık. 150 bin liraya da bulabilirsiniz, 1 milyona da. Yani aradığınız aracın özelliğine göre fiyatı değişir. Bu aracın değeri 200 bin lira civarındadır. Standart görünüme sahip olan bu aracı ayrıca biz özel olarak cabrio modeline çevrilmiştir" şeklinde konuştu.
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