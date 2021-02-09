Atama izni istisnalarında değişenler
|09 Şubat 2021 17:45
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2021 yılı atama izinlerine dair resmi yazı 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle yayımlanmıştır.Tıklayınız.
2021 yılı resmi yazısıyla, atama izni istisnalarında değişiklik yapılmıştır.
Örneğin, Hakimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar, istisna kapsamından çıkarılmıştır. Dolaysıyla hakim ve savcı alımı sayısında azalma olacaktır.
Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadroları ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar, istisnalar kapsamından çıkarılmıştır. Bu yeni durum da, gelir uzman yardımcısı, defterdarlık uzman yardımcısı gibi alım sayılarının düşmesi anlamına gelmektedir.
İŞTE KARŞILAŞTIRMALI CETVEL
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