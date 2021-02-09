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21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın da aralarında yer aldığı bazı sınır kapılarından ihraç edilmiş gibi gösterilerek iç piyasaya satılan 21 TIR dolusu içki ile yaklaşık 40 milyon TL'lik KDV ve ÖTV vurgunu yapıldığı tespit edildi.
 09 Şubat 2021 18:07
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21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın da aralarında yer aldığı bazı sınır kapılarından ihraç edilmiş gibi gösterilerek iç piyasaya satılan 21 TIR dolusu içki ile yaklaşık 40 milyon TL'lik KDV ve ÖTV vurgunu yapıldığı tespit edildi. Savcılık soruşturmasıyla Artvin, İstanbul ve Kırklareli'nde aralarında gümrük muhafaza görevlilerinin de yer aldığı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı, içki imalatı yapan bir firmanın ÖTV ve KDV ödememek için 21 TIR dolusu içkiyi, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nın da aralarında bulunduğu bazı sınır kapılarından geçirmiş gibi gösterip yurt içinde piyasaya sürdüğü ve yaklaşık 40 milyon liralık vurgun yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Savcılık talimatı ile Artvin, İstanbul ve Kırklareli'nde aralarında gümrük muhafaza görevlilerinin de yer aldığı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen güvenlik güçleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturmada yurt dışına içki dolu olarak gönderildiği gösterilen TIR'larda eşya ve meyve yükü bulunduğu tespit edildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında Sarp Sınır Kapısı'nın yanı sıra diğer sınır kapılarında da inceleme başlatıldığı öğrenildi.
DHA
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