O ilde son 95 yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü
|09 Şubat 2021 18:14
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Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi.
Sivas'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sivas'ta Şubat ayında tespit edilen ortalama hava sıcaklığı -2 derece, ortalama en yüksek hava sıcaklığı 2.4 derece, ortalama en düşük hava sıcaklığı -6.3 derece olarak kayıtlara geçti. Sivas'ta 9 Şubat tarihlerinde son 95 yılda ölçülen en uç hava sıcaklığı ise 11.5 derece oldu. Kentte 95 yıl sonra bugün termometreler 13 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise en yüksek hava sıcaklığını 12 derece olarak duyurdu.
Sivaslılarda hayret etti
Sivas'ta mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığına Sivaslılarda hayret etti. Geçtiğimiz yıllarda zemheri soğuklarının yaşandığı şu günlerde yazdan kalma hava ile karşılaşan Sivaslılar günlerini açık alanlarda geçirmeyi tercih etti. Sivaslılar, sıcakların hiçte normal olmadığını belirterek ilk kez bu kadar sıcak bir kış geçirdiklerini dile getirdiler.
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