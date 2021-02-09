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2020 yılı kaymakam adaylığı sınavında 1 soru iptal edildi

İçişleri Bakanlığı, 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan Kaymakam adaylığı sınavında bir sorunun mahkeme kararıyla iptal edildiğini, iptal edilen soru nedeniyle yeniden değerlendirme sonucu başarılı sayılan adayların mülakata alınacağını açıkladı
 09 Şubat 2021 18:27
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2020 yılı kaymakam adaylığı sınavında 1 soru iptal edildi

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakam Adaylığı Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru

18 Ekim 2020 tarihinde yapılan kaymakam adaylığı yazılı sınavındaki bir sorunun mahkeme kararı ile iptali nedeniyle ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonucu başarılı sayılan adaylardan mülakat için istenilen belgeler.

ÖSYM sayfasından yeni sonuçlar için tıklayın.
Memurlar.Net
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