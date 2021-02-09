2020 yılı kaymakam adaylığı sınavında 1 soru iptal edildi
İçişleri Bakanlığı, 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan Kaymakam adaylığı sınavında bir sorunun mahkeme kararıyla iptal edildiğini, iptal edilen soru nedeniyle yeniden değerlendirme sonucu başarılı sayılan adayların mülakata alınacağını açıkladı
|09 Şubat 2021 18:27
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İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakam Adaylığı Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru
18 Ekim 2020 tarihinde yapılan kaymakam adaylığı yazılı sınavındaki bir sorunun mahkeme kararı ile iptali nedeniyle ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonucu başarılı sayılan adaylardan mülakat için istenilen belgeler.
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