Bakan Koca: Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden" dedi.
|09 Şubat 2021 18:35
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Koca, mesajında "Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Bugün siz de geleceğiniz için sağlıklı bir karar verebilirsiniz. Sevdiklerinizin kokusunu uzun yıllar ciğerlerinize çekebilmek için. Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden. Sigara kullanımı, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde her zamankinden daha büyük risk taşıyor. Arkanızda gözü yaşlı insanlar bırakmayın, sigarayı bırakın" ifadelerine yer verdi.
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