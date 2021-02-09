Bakan Kurum: Depozite sistemi yaygınlaşacak
|09 Şubat 2021 18:55
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nallıhan ilçesindeki gençlere, "Tapduk Emre'nin, Yunus Emre'nin torunları olarak size düşen çok önemli görevler var. Yunus Emre'nin hoşgörüsünü tüm dünyaya tüm Türkiye'ye yaymalısınız." dedi.
Kurum, Güdül ziyaretinin ardından Nallıhan'daki Çayırhan Göl Kenarı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen "Temiz bir çevre için gençlik buluşması" etkinliğine katıldı.
Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin bir tasarruf projesi olduğunu anlattı. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldığını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında, Türkiye'nin her tarafında değerlendirilebilir atıklarımızın toplanarak geri dönüşüme gönderilmesi noktasında bir çalışmamız var. Sıfır Atık Projesi'ni çok daha kapsamlı bir hale getirecek bir proje yürütüyoruz. Denizlerimizi, akarsularımızı koruyacak Sıfır Atık Mavi Projesi'ni yürütüyoruz.
Çevre Ajansı'nı kurduk. Çevre Ajansı ile birlikte geri dönüşüm sistemimiz hızlanacak, depozito sistemi yaygınlaşacak. Şehir ve ülkemizdeki yeşil alanların, doğal alanların korunmasını hızlandıracak bir çok proje gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, 2023 yılına kadar tüm ilçelerimizde, şehirlerimizde sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırmaktır. Bu anlayışla da çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."
Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi ile yıllık 100 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.
İklim değişikliğinin etkilerine ilişkin de soruları yanıtlayan Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğinin etkinlerini en aza indirmek için eylem planları hazırladıklarını anlattı.
Karadeniz bölgesi eylem planı çerçevesinde sel ve taşkın riski olan binaların taşınma sürecinin yürütüldüğünü aktaran Kurum, eylem planlarıyla şehirleri güvenli hale getirmek için çalıştıklarını dile getirdi.
Deprem konusunda da gençlerin sorularını yanıtlayan Kurum, gençlerin sağlam, alt yapısı olan binalarda, evlerde oturması için ailelerin riskli olduğu düşündükleri binaları, evleri için belediyelere müracaat etmesi gerektiğini anımsattı.
Bakan Kurum, Türkiye'de acil dönüşmesi gereken konutlar için kısa zamanda adım attıklarını, atmaya da devam edeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılını "Yunus Emre" yılı ilan ettiğini anımsatan Kurum, "Tapduk Emre'nin, Yunus Emre'nin torunları olarak size düşen çok önemli görevler var. Yunus Emre'nin hoşgörüsünü tüm dünyaya tüm Türkiye'ye yaymalısınız." dedi.
Bakan Kurum, konuşmasından ardından etkinlikte kurulan alanda ok attı, gençlerle birlikte bisiklete bindi.
Daha sonra esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, esnafın ve alanda bulunan vatandaşların sorunlarını dinledi.
Bakan Kurum, Nallıhan Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.
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