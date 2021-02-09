1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum: Depozite sistemi yaygınlaşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Çevre Ajansı ile birlikte geri dönüşüm sistemimiz hızlanacak, depozito sistemi yaygınlaşacak. Şehir ve ülkemizdeki yeşil alanların, doğal alanların korunmasını hızlandıracak birçok proje gerçekleştiriyoruz"
 09 Şubat 2021 18:55
+Aa- Yazdır
Bakan Kurum: Depozite sistemi yaygınlaşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nallıhan ilçesindeki gençlere, "Tapduk Emre'nin, Yunus Emre'nin torunları olarak size düşen çok önemli görevler var. Yunus Emre'nin hoşgörüsünü tüm dünyaya tüm Türkiye'ye yaymalısınız." dedi.

Kurum, Güdül ziyaretinin ardından Nallıhan'daki Çayırhan Göl Kenarı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen "Temiz bir çevre için gençlik buluşması" etkinliğine katıldı.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin bir tasarruf projesi olduğunu anlattı. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldığını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, Türkiye'nin her tarafında değerlendirilebilir atıklarımızın toplanarak geri dönüşüme gönderilmesi noktasında bir çalışmamız var. Sıfır Atık Projesi'ni çok daha kapsamlı bir hale getirecek bir proje yürütüyoruz. Denizlerimizi, akarsularımızı koruyacak Sıfır Atık Mavi Projesi'ni yürütüyoruz.

Çevre Ajansı'nı kurduk. Çevre Ajansı ile birlikte geri dönüşüm sistemimiz hızlanacak, depozito sistemi yaygınlaşacak. Şehir ve ülkemizdeki yeşil alanların, doğal alanların korunmasını hızlandıracak bir çok proje gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, 2023 yılına kadar tüm ilçelerimizde, şehirlerimizde sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırmaktır. Bu anlayışla da çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi ile yıllık 100 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerine ilişkin de soruları yanıtlayan Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğinin etkinlerini en aza indirmek için eylem planları hazırladıklarını anlattı.

Karadeniz bölgesi eylem planı çerçevesinde sel ve taşkın riski olan binaların taşınma sürecinin yürütüldüğünü aktaran Kurum, eylem planlarıyla şehirleri güvenli hale getirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Deprem konusunda da gençlerin sorularını yanıtlayan Kurum, gençlerin sağlam, alt yapısı olan binalarda, evlerde oturması için ailelerin riskli olduğu düşündükleri binaları, evleri için belediyelere müracaat etmesi gerektiğini anımsattı.

Bakan Kurum, Türkiye'de acil dönüşmesi gereken konutlar için kısa zamanda adım attıklarını, atmaya da devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılını "Yunus Emre" yılı ilan ettiğini anımsatan Kurum, "Tapduk Emre'nin, Yunus Emre'nin torunları olarak size düşen çok önemli görevler var. Yunus Emre'nin hoşgörüsünü tüm dünyaya tüm Türkiye'ye yaymalısınız." dedi.

Bakan Kurum, konuşmasından ardından etkinlikte kurulan alanda ok attı, gençlerle birlikte bisiklete bindi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, esnafın ve alanda bulunan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum, Nallıhan Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye 2020'de yangınlara müdahalede en başarılı ülke oldu
09 Şubat 2021 19:50		 KKTC'de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi
09 Şubat 2021 18:46
Bakan Koca: Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden
09 Şubat 2021 18:35		 1971 model, çürümeye bırakılmıştı: Şimdi yeniden yollarda
09 Şubat 2021 17:43
Bilim Kurulu üyesinden sevindiren 'mutant virüs' açıklaması
09 Şubat 2021 17:22		 Külliye'deki atıklar geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına 'yuva' oldu
09 Şubat 2021 17:13
3 çocuk babası Polis memuru koronavirüse yenildi
09 Şubat 2021 16:38		 İbn-i Sina'nın ilacı koronaya umut oldu: Ölüm oranı sıfırlandı
09 Şubat 2021 15:50
HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi
09 Şubat 2021 15:23		 Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
09 Şubat 2021 15:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:06 - Aksaray'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı19:55 - Erdoğan: Paylaşacağımız hedefler bir hayal ürünü değil19:54 - Yapımı devam eden Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor19:51 - Sel anında yolda kalan sürücülere hayati tavsiyeler19:50 - Türkiye 2020'de yangınlara müdahalede en başarılı ülke oldu19:48 - İYİ Parti'li vekil, hastanede kontrol altında tutuluyor
19:45 - THY, 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu19:38 - Otomobil fiyatları düşüyor!19:37 - Angara TV ve Radyo Angara test yayınlarına başlayacak19:35 - Bakan Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak19:26 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigara bırakma çağrısı19:14 - Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
19:00 - Günlük vefat sayısı 100'ün altına düştü18:55 - Bakan Kurum: Depozite sistemi yaygınlaşacak18:51 - Prof. Dr. Cevdet Kılıç'a, Boğaziçi paylaşımı nedeniyle soruşturma18:46 - KKTC'de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi18:35 - Bakan Koca: Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden
18:33 - Adalet Bakanlığı, hakim savcı alım mülakatı için salgın kılavuzu yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
Göbeklitepe'de gizemli bir şekilde kaybolan monolit Dünya basınında
Nüfusa göre, üniversite öğrencisi en çok olan şehirler
FETÖ'cü subaylar, 780 öğrencinin işkence ile okuldan ayrılmasına neden olmuş
Her şehre özel ofisler kurulacak
Bakan Akar yanıtladı... FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?
Konya Valiliği, 'şivlilik'e katılacak çocuklara Covid-19 tedbilerinden dolayı işlem yapacak
CNN Türk ile yollarını ayıran Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu
5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...
Günlük vefat sayısı 100'ün altına düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 3
nemo noktası 1
pileki 1
etiket 2
Meslek lisesinin 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etmesi 3
Emile Mihai Cioran 1
cthulhunun çağrısı 1
fanzin 1
devlet bahçeli 1
Bugün olanlar 2
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam