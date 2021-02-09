Günlük vefat sayısı 100'ün altına düştü

MEMURLUK ÖNCESİNDE YAPILAN DOĞUMLAR BORÇLANILIRSA EMEKLİLİK YAŞINI ETKİLER Mİ? 5434 hükmünde sadece memur iken yapılan doğumlar nedeniyle kullanılan ücretsiz izin sürelerinin borçlanılarak hizmete dahil edilmesi mümkün olabiliyordu. Ancak, 2008 yılı Ekim ayından geçerli yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla memurluğa başlamadan önceki doğum nedeniyle çalışılmayan süreler de borçlanma kapsamına alınmış ve bu surette kadın memurların da daha erken hizmet sürelerini tamamlamaları ve daha erken emeklilik yaşlarını tamamlama hakkı tanınmıştır.