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Sel anında yolda kalan sürücülere hayati tavsiyeler

Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı İntepe, sele yakalanan sürücüler ne kadar bilinçli olursa hayatta kalma şanslarının o kadar artacağını söyledi.
 09 Şubat 2021 19:51
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Sel anında yolda kalan sürücülere hayati tavsiyeler

Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimsel değişikler nedeniyle artık ani yağışlarla karşılaşıldığını, aniden oluşan selin özellikle trafikte büyük tehlikelere yol açtığını söyledi.

İntepe, bu tür doğal afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesinin zararları en aza indirebileceğini belirterek, "Yaşadığımız afetler bazen de bize eksiklerimizi gösteriyor. Son yaşadığımız sel felaketinde de aslında toplum olarak özellikle sürücülerin, bu tür olaylarda nasıl davranacağını yeterli düzeyde bilmediğini gözlemledim. Oysa, sele yakalanan sürücüler ne kadar bilinçli olursa o kadar hayatta kalma şansları artar.'' diye konuştu.

Türkiye'de her yıl, sele araçlarında yakalanan 30 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken İntepe, bu tür afetlerden korunmanın yollarını anlattı.

En güvenli yöntem, sel beklenirken trafiğe çıkmamak

Trafikte en önemli kuralın can güvenliği olduğunu anımsatan İntepe, sürücülerin, yola çıkmadan önce mutlaka hava tahmin raporlarını değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

İntepe, sel beklentisi olduğu gün trafiğe çıkmamanın en güvenli yol olduğunu ifade ederek, "Ancak, beklenmedik bir durumda da öncelikli kural, panik yapmamaktır. Baktınız sel var ya da alt geçitte su birikmiş, aracınızla geçmeye çalışmayın. Önceliğiniz artık eve ya da işe gitmek olmamalıdır. Güzergahınızı değiştirin." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle yüksek tabanlı araçlara sahip sürücülerin buna güvenerek selden geçmeye çalıştığını, bunun büyük bir tehlike olduğunu kaydeden İntepe, şöyle devam etti:

"Derinliği bilinmeyen ve kestirilemeyen sulara araçla girmek her durumda büyük tehlikedir. Çünkü, aracınız ne kadar güçlü olursa olsun, egzozuna su girdiğinde aracınız stop edecektir. Böylece suyun ortasında kalmış olacaksınız. Bu su, bir sel ise suyun daha da yükselebileceği manasına gelir ki bu da büyük bir tehlikenin ortasında kaldığınızı gösterir. Su, lastik boyunun yarısına gelmesiyle, aracınız sürüklenmeye başlayacaktır. Bu durumla karşılaştığınızda, eğer aracınız denize ya da büyük bir akarsuya doğru sürüklenmiyorsa, araçta kalmak en güvenli yoldur. Sürüklenen araba nasıl olsa bir yere çarparak duracaktır. Kimi sürücü panikle aracından inerek kurtulmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Seller debisi yüksek sulardır. Bu sulara direnmek çok zordur. Bu nedenle araçla sürüklenmek daha iyidir. Emniyet kemeriniz bağlı şekilde beklemeye devam edin.''

İntepe, sel sırasında lastikler yere temas ettiğinde araç içerisine su girmeyeceğini, taşıtların hareket etmediği ve suların yükseldiğini durumlarda araç kapısından içeri su girmeye başlayacağını söyledi.

Bu durumda sürücünün, araçtakilere panik yapmamaları için telkinde bulunması gerektiğinin altını çizen İntepe, "Eğer artık su araçta boğulma seviyesine vardıysa, sadece ve sadece camdan çıkılabilir. Bu durumda aracınızın elektrik aksamı halen çalışıyorken camlarınızı indirin. Çünkü su yükseldiğinde aracınızın kapısını açmak da artık mümkün olmayacaktır. Bu şekilde kurtarılmayı bekleyin. Çünkü çok iyi bir yüzücü olsanız dahi selde yüzmek çok zordur. Araç içerisinde olmanız sizi, sel sularının getirdiği ve ciddi şekilde yaralanmanıza ya da hayatınızı kaybetmenize neden olacak nesnelerden koruyacaktır. Araç bir yere çarparak durduktan sonra, kurtarılmanız ya da kurtulmaya çalışmanız daha kolay olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

İntepe, sürücülere acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitim verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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