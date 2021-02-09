Ağrı Dağı ve Aras Dağları'ndaki kar erimeye başladı
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüksek rakımlı dağları kaplayan kar kütleleri erimeye başladı.
|09 Şubat 2021 20:44
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Bölge genelinde son bir haftadır etkili olan sıcaklar nedeniyle Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Ağrı Dağı ile Aras Dağları'nın üstünü örten karların eridiği görüldü.
Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede, kar kütlelerinin şubat ayında erimesi bölge halkını şaşırttı.
Drone ile havadan görüntülenen ve parça parça "beyaz örtü" ile toprak alanların bulunduğu dağlarda güzel manzaralar oluştu.
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