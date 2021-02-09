1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı Dağı ve Aras Dağları'ndaki kar erimeye başladı

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüksek rakımlı dağları kaplayan kar kütleleri erimeye başladı.
 09 Şubat 2021 20:44
+Aa- Yazdır
Ağrı Dağı ve Aras Dağları'ndaki kar erimeye başladı

Bölge genelinde son bir haftadır etkili olan sıcaklar nedeniyle Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Ağrı Dağı ile Aras Dağları'nın üstünü örten karların eridiği görüldü.

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede, kar kütlelerinin şubat ayında erimesi bölge halkını şaşırttı.

Drone ile havadan görüntülenen ve parça parça "beyaz örtü" ile toprak alanların bulunduğu dağlarda güzel manzaralar oluştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
09 Şubat 2021 19:14		 O ilde son 95 yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü
09 Şubat 2021 18:14
O ilde mutasyon virüs karantinasına rağmen tedirgin eden görüntüler
09 Şubat 2021 18:04		 Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak
09 Şubat 2021 16:52
Vakalar azaldı, maskeler indi
09 Şubat 2021 16:44		 Meteoroloji gün verdi: İstanbul'u yoğun kar yağışı bekliyor
09 Şubat 2021 16:24
Başkentlilere, valilikten fırtına uyarısı
09 Şubat 2021 16:05		 Mağaza kuyruğunda koronavirüse davetiye çıkardılar
09 Şubat 2021 15:57
Lavanta kokulu 261 nüfuslu köyde korona vakası görülmedi
09 Şubat 2021 13:50		 Bolu'da ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
09 Şubat 2021 13:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - Okul çatısında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı21:11 - 642 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi21:08 - Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü20:50 - BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu20:46 - Antalya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü20:44 - Ağrı Dağı ve Aras Dağları'ndaki kar erimeye başladı
20:41 - CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi20:36 - Veteriner hekimler, her gün kilometrelerce yol katediyor20:27 - Tarım Bakanlığı: Üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor20:26 - Kadın doktora orakla saldıran şüpheli tutuklandı20:06 - Aksaray'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı19:55 - Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin uzay programındaki 10 hedefi
19:54 - Yapımı devam eden Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor19:51 - Sel anında yolda kalan sürücülere hayati tavsiyeler19:50 - Türkiye 2020'de yangınlara müdahalede en başarılı ülke oldu19:48 - İYİ Parti'li vekil, hastanede kontrol altında tutuluyor19:45 - THY, 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu
19:38 - Otomobil fiyatları düşüyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı
Göbeklitepe'de gizemli bir şekilde kaybolan monolit Dünya basınında
Nüfusa göre, üniversite öğrencisi en çok olan şehirler
Günlük vefat sayısı 100'ün altına düştü
FETÖ'cü subaylar, 780 öğrencinin işkence ile okuldan ayrılmasına neden olmuş
Her şehre özel ofisler kurulacak
Bakan Akar yanıtladı... FETÖ'cü albay YAŞ'ta nasıl general oldu?
Bilim Kurulu üyesinden sevindiren 'mutant virüs' açıklaması
CNN Türk ile yollarını ayıran Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu
Konya Valiliği, 'şivlilik'e katılacak çocuklara Covid-19 tedbilerinden dolayı işlem yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çöl kraliçesi 2
kedi dili 1
Emile Mihai Cioran 1
zifir 1
memurlar net sözlüğün linç ekibi 2
arka sokakların halen devam etmesi 5
TRT de yayın kesilince 1
bıldır 3
44.400 dolardan bitcoin alan insan 2
su 4
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Tortum SYDV 1 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şırnak İdil Belediyesi 10 İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alım İlanı
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam