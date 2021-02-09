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Antalya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
 09 Şubat 2021 20:46
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Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Serik ilçesi Belkız Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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