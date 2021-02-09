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Koronavirüs enfeksiyonu geçirmeye bağlı saç dökülmesi arttı

Denizli Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Nuran Aktekin, pandemi döneminde korona virüs enfeksiyonu geçirmeye bağlı ve stres kaynaklı saç dökülmesinin arttığını belirterek bu durumun doğru beslenme ve bir Dermatolog gözetiminde uygun tedavi ile 5-6 ay içinde düzelebildiğini söyledi.
 09 Şubat 2021 22:45
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Koronavirüs enfeksiyonu geçirmeye bağlı saç dökülmesi arttı

Cildiye Uzmanı Dr. Nuran Aktekin, pandemi sürecinde saç dökülmesi şikayetiyle Dermatoloji Polikliniklerine başvuruların arttığını belirterek; "Güzelliğin önemli bir parçası olarak görülen saçların, dökülmesi çoğu zaman endişe verici bir durum olarak görülür. Yaşadığımız pandemi sürecinde biz Dermatologlar bu durumla sıkça karşılaştık. Saçlarının dökülmesi şikayeti ile Dermatoloji polikliniklerine başvuran hasta sayısında önemli bir artış olduğunu gözlemledik. Korona virüs enfeksiyonu geçiren ve iyileşen hastalarımızın bir kısmı, hastalık sonrası 3 ay içinde başlayan veya artan saçlarının dökülmesi şikayeti ile bize geldiler. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalarda, korona virüs enfeksiyonu sonrası özellikle kadınlarda "telogen effluvium" dediğimiz yaygın saç dökülmesi durumunun artmış olduğu gözlemlenmiş durumda. Erkek tipi dökülme ve saçta para şeklinde açılmalar yapan "saçkıran" hastalığında artıştan bahseden yayınlar da mevcut" şeklinde konuştu.

Uygun tedavi ve doğru beslenme ile saç dökülmesi düzeltilebilir

Saç dökülmesinde doğru beslenme ve tedavinin önemine değinen Uz. Dr. Aktekin, şöyle konuştu: "Tedavide protein ve demirden zengin beslenme önemli. Kırmızı et başta olmak üzere beyaz et, somon, yoğurt, yumurta, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, meyveler, badem, avokado yenmesini öneriyoruz. Beslenmesi yetersiz olanlarda ağızdan alınan saç destekleyici besin ve vitamin takviyeleri, saçlı deriye sürülen losyonlar, gerekiyorsa saç mezoterapi, prp gibi iğneyle uygulanan tedaviler kullanıyoruz. Bu dönemde psikolojik destek de önemli. İyi haber ise şu; bu durum dermatolog gözetiminde yapılan uygun tedaviyle 5-6 ayda genellikle düzeliyor" dedi.

Saç dökülme nedenleri arasında; yaş, genetik, alınan ilaçlar, yapılan diyetler, hormon dengesizlikleri, romatizma, doğum, sıcak saç şekillendiriciler, hazır yiyeceklerle alınan zararlı maddelerin yanı sıra geçirilen enfeksiyonların da en sık gördükleri sebeplerden olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Aktekin, korona virüs enfeksiyonunun, gerek saç köklerine verdiği zarar, gerekse izolasyonda olmanın ve hareketsizliğin getirdiği stres kaynaklı, saçların dökülmesine yol açtığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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