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Rektör Melih Bulu o dekanı kınadı. Üniversite soruşturma başlattı

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi ile ilgili yaptığı paylaşımları kınadı. Trakya Üniversitesi, Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlattı
 09 Şubat 2021 23:22
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Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi ile ilgili yaptığı paylaşımları kınadı.

Bulu Twitter paylaşımında, "Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili olarak, ""Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de. Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" paylaşımı yapmıştı.

Trakya Üniversitesi, Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlattı

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada ''Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır'' denildi.

Kılıç, 'Biz eylem falan yapmayız. Gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim' ifadelerini kullanmış, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak ''Öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır'' demişti.
Memurlar.Net
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