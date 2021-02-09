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Türkiye'de salgın döneminde internet kullanımı arttı

Salgın döneminde Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının üzerine çıktı. 16-64 yaş arasında internet kullanımı, dünya genelinde günlük 6 saat 54 dakika olurken, Türkiye'de bu 7 saat 57 dakikaya ulaştı.
 09 Şubat 2021 23:30
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birebir temas azaldı. Koronavirüs tedbirlerine yönelik uygulanan kısıtlamalar sonucunda da alışkanlıklar değişti.

Eskiden yüz yüze yapılan sohbetler yerini görüntülü aramaya bıraktı. Alışverişlerin büyük bir kısmı da internet üzerinden yapılmaya başlandı. Hal böyle olunca da sanal ortamda geçirilen süre uzadı.

Dünya ortalamasını geçti

Türkiye'de günlük internet kullanımı dünya ortalamasını 1 saat geçerek 7 saat 57 dakikaya ulaştı. Sosyal medya kullanımı ise genel ortalamayı 32 dakika geçti, 2 saat 57 dakika oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Görevlisi Burçin Önder, "Türkiye QR kodu kullanımında, görüntülü aramada, sesli aramada dünya ortalamasının üzerinde. Facebook kullanıcılarına baktığımızda en büyük kullanıcı kitlesin olduğu 5 şehirden biri İstanbul" açıklamasında bulundu.

55 yaş üstünün tercihi de internet

10 milyon web sitesindeki içeriklerin yüzde 3,7'sinin Türkçe olduğunu ifade eden Önder, "İngilizce, Rusça, İspanyolca ve 4. sırada Türkçe var. Türkiye'deki internet kullanımının ne kadar yaygın olduğunun en büyük ispatı aslında. Fecebook kullanıcılarına bakın, 55 yaş üstü olan yaş grubunda en yüksek büyüme hacmini orada görebiliyorsunuz. 55 yaş üstünün internet üzerinden alışveriş yapma oranı da hızla artıyor" dedi.

Bahar Toprak
TRT
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