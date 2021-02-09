Türkiye'de salgın döneminde internet kullanımı arttı
|09 Şubat 2021 23:30
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birebir temas azaldı. Koronavirüs tedbirlerine yönelik uygulanan kısıtlamalar sonucunda da alışkanlıklar değişti.
Eskiden yüz yüze yapılan sohbetler yerini görüntülü aramaya bıraktı. Alışverişlerin büyük bir kısmı da internet üzerinden yapılmaya başlandı. Hal böyle olunca da sanal ortamda geçirilen süre uzadı.
Dünya ortalamasını geçti
Türkiye'de günlük internet kullanımı dünya ortalamasını 1 saat geçerek 7 saat 57 dakikaya ulaştı. Sosyal medya kullanımı ise genel ortalamayı 32 dakika geçti, 2 saat 57 dakika oldu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Görevlisi Burçin Önder, "Türkiye QR kodu kullanımında, görüntülü aramada, sesli aramada dünya ortalamasının üzerinde. Facebook kullanıcılarına baktığımızda en büyük kullanıcı kitlesin olduğu 5 şehirden biri İstanbul" açıklamasında bulundu.
55 yaş üstünün tercihi de internet
10 milyon web sitesindeki içeriklerin yüzde 3,7'sinin Türkçe olduğunu ifade eden Önder, "İngilizce, Rusça, İspanyolca ve 4. sırada Türkçe var. Türkiye'deki internet kullanımının ne kadar yaygın olduğunun en büyük ispatı aslında. Fecebook kullanıcılarına bakın, 55 yaş üstü olan yaş grubunda en yüksek büyüme hacmini orada görebiliyorsunuz. 55 yaş üstünün internet üzerinden alışveriş yapma oranı da hızla artıyor" dedi.
Bahar Toprak
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