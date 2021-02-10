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10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar

10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar.
 10 Şubat 2021 00:21
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10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar

10 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31391

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Birinci dereceye yükselmiş olup 31.12.2020 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

Aralık 2020 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

1-ADLİ YARGI

A-HAKİM SINIFI

EK- İSİM LİSTESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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