Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD basınında ilgi gördü
|10 Şubat 2021 02:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı", başta Associated Press (AP) ve Reuters haber ajansları olmak üzere ABD basınında geniş yer buldu.
AP'nin, "Türkiye, 2023 Ay görevini içeren uzay programını açıkladı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki programda yaptığı konuşmasından alıntılara yer verildi.
Haberde, Milli Uzay Programı'nın, "Erdoğan'ın, Türkiye'yi genişletilmiş bölgesel ve küresel role yerleştirme vizyonunun bir parçası olarak görüldüğü" şeklinde değerlendirme yapıldı.
Türkiye'nin 2018'de Türk Uzay Ajansını kurduğuna işaret edilen haberde, Milli Uzay Programı'nın bilim insanlarına araştırmalar için yeni iş alanları açılmasına ve ülkeden beyin göçünün azaltılmasına etki edebileceği görüşü dile getirildi.
Reuters'in, "Erdoğan, 'Türkiye 2023'te Ay'a ulaşmayı hedefliyor' dedi" başlıklı haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı değerlendirildi.
Haber'de, Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmada belirlediği 10 stratejik hedefe işaret edilirken, Türkiye'nin 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan yeni uydusu Türksat 5A'nın da altı çizildi.
AP ve Reuters'in konuya ilişkin haberleri, ABD'nin ulusal ve yerel televizyon ile gazetelerinde de geniş olarak kullanıldı.
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