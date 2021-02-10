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Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor

Geçtiğimiz günlerde küresel tahmin sitemlerinde kendini göstermeye başlayan soğuk hava dalgası yurda yaklaştı. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre perşembe gecesi İstanbul'da hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek ve cuma günüyle birlikte kar yurda giriş yapacak.
 10 Şubat 2021 09:13
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Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor

Kış aylarının ilk haftalarında yaşanan kuraklıklar, birer hafta arayla gelen soğuk ve yağışlı hava sistemleriyle birlikte kendini unutturdu. Tahminlere göre Türkiye perşembe gecesi yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Cuma günü kendini hissettirmeye başlayacak olan kara kış, bir haftadan fazla sürecek.

İSTANBUL'DA BİR HAFTA BOYUNCA KAR YAĞABİLİR

Cuma günü İstanbul'u etkilemeye başlayacak olan soğuk hava dalgası tahminlere göre uzun süreli olacak. Pazar günü İstanbul yeni sistemin ilk kar yağışını alacak, hava sıcaklıklarındaki düşüş ve kar yağışı İstanbul'da 20 Şubat'a aralıklarla kadar sürecek.

ANKARA'YA PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin haritasına göre Ankara'ya Pazar günü kar yağması bekleniyor.

TÜM YURDA YAYILACAK

Yurdun kuzeybatısından itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan soğuk ve karlı hava ilerleyen günlerde ülke geneline yayılacak. Tüm Türkiye kışın en sert günlerini geçirecek.

YEREL SAĞANAKLAR BUGÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
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