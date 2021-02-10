1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 Temmuz'da Pentagon'da olmak normalmiş

Yenişafak'ta yer alan habere göre: CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Pentagon'u ziyaret ettiğini kabul etti. Özcan, hem Pentagon hem aynı günlerde darbeye adı karışan diğer kişilerle yaptığı görüşmeleri "yasal lobicilik" faaliyeti diye niteledi. Şimdi Özcan'a düşen "tanışma ziyareti" dediği görüşmelerin kayıtlarını yayımlamak
 10 Şubat 2021 06:15
+Aa- Yazdır
14 Temmuz'da Pentagon'da olmak normalmiş

15 Temmuz'dan bir gün önce Pentagon'da, darbe girişiminden sonra ise Türkiye düşmanı isimlerle gizli görüşmelere imza atan CHP'nin ABD temsilciliğinin karanlık temaslar sadece bunlarla sınırlı değil. ABD'deki lobi faaliyetleri için 7 yılda milyonlarca lira harcayan CHP ofisinin, aralarında 28 Şubat'ın planlayıcısı olarak bilinen Alan Makovsky'nin de olduğu bir dizi isim var.

5 BİN 500 BELGE

"Sasapost "sitesi, ABD Adalet Bakanlığı belgelerini inceleyerek aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 ülkesinin Washington'da yürüttüğü lobi faaliyetlerinin izini sürdü. 9 ayda süren bir çalışmaya imza atan merkez 5 bin 500 belge 431 sözleşmeyi inceleyerek çarpıcı raporlara imza atmıştı. Merkezin Türkiye dosyasında belgelere dayanılarak "CHP'nin Washington'daki lobi" faaliyetlerine de yer verilmişti. Yeni Şafak, bu dosyadan hareketle merkezin 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki ilginç lobi trafiğine ışık tutmuştu. CHP'nin karanlık temasları sadece bunlarla sınırlı değil. Belgelere göre CHP, 31 Mart 2013'te temsilciliğini açarak çalışmalarına başlayan CHP, 2020 yılı ortalarına kadar lobi faaliyetleri için 10,5 milyon lira harcadı.

28 ŞUBAT'IN KARANLIK İSMİ

Belgelere göre CHP adına lobi çalışmalarını yürüten Yurter Özcan'ın bir kez görüşme yaptığı iki isim oldukça dikkat çekici. Bunlardan ilki 28 Şubat darbesinin mimarlarından WINEP Türkiye Araştırma Programı kurucusu Alan Makovsky. Necmettin Erbakan, 28 Şubat'ın ABD'nin düşünce kuruluşu American İnsitute'un Orta Doğu uzmanı Alan Makovsky tarafından hazırlandığını söylemişti. Özcan, 15 Temmuz darbesinden iki ay önce 14 Nisan'da Makovsky ile bir araya geldi. Özcan, Makovsky ile son görüşmesini ise 20 Ağustos 2020 tarihinre gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Bir diğer isim ise John Hannah. ABD eski Başkanlarından George W. Bush'un danışmanı olan Hannah, çok konuşulan bir makale kaleme almıştı. Hannah, "ABD siyasetinde açıkça Erdoğan'ı durdurmak için AK Parti içinden kopabilecek yeni bir merkez sağ parti, Gezi Parkı eylemlerine benzer eylemler ve askeri darbe olasılıkları konuşuluyor" demişti.

Ne konuştun açıkla!

Yeni Şafak'ın "CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da" manşetinin ardından açıklama yapan Özcan, darbeye destek veren Pentagon'a 14 Haziran'da yaptığı ziyaretin tanışma faaliyeti olduğunu öne sürdü. Özcan, görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi vermedi.

KILIÇDAROĞLU TALİMATI VERDİ

ABD Temsilciliği'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 5 Ocak 2013'te kurduklarını açıklayan Özcan, darbeden bir gün önce Pentagon'la görüştüğünü doğruladı. Özcan, darbeye adın karışan diğer kişilerle yaptığı görüşmeleri "yasal lobicilik" faaliyeti olarak niteledi. Özcan'dan "tanışma ziyareti"nde neler konuştuğunun açıklaması bekleniyor. İşte Özcan'ın açıklamasından satır başları: "Temmuz ayında Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'da Türkiye masasına atanan yetkililer ile tanışmak için ziyaretlerde bulundum. Bu kurumlarla birçok siyasi ve bürokrat görüşmeler yapar. Ben de görevimin önemli bir parçası olarak bu resmi görüşmeleri şeffaf bir şekilde sürdürmeye ve gerektiği zamanlarda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim."

Türk hükümetini suçladılar

CHP temsilciliği Gezi olayları başlamadan yaklaşık 2 ay önce açıldı. Özcan, ofisi kurduğu ilk dönemde, Türkiye'deki Gezi Parkı gösterilerini tanıtmak için gazeteciler ve aktivistlerle iletişim kurdu. Gezi'den 1 ay sonra ay sonra ABD'ye giden CHP Milletvekili Kemal Değirmendereli, 4 gün süren temaslarında düşünce kuruluşları, iş adamları ve akademisyenlerle Türkiye'de çıkan olayları görüştü. Değirmendereli, toplantılarda Türk hükümetini ve güvenlik güçlerini suçladı. CHP'liler ayrıca Gezi Kalkışması için düzenlenen etkinliklere katılarak davetlileri dönemin hükümeti aleyhine kışkırtıcı faaliyetlerde bulundu. CHP'nin FETÖ'cüleri arasında yer alan Aykan Aydemir de lobi çalışmaları kapsamında görüşmelerde bulundu. Bu arada FARA kayıtlara göre Özcan, Kovid-19m salgın sürecinde Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş.

Hatice Saka
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Market fiyatlarına yeni model: Süpermarket ombudsmanlığı
10 Şubat 2021 08:34		 STRATFOR'dan dikkat çeken harita: Türkiye'nin etki alanı genişliyor
10 Şubat 2021 08:05
Hedefi küskünler: CHP'de 10 vekille temasta
10 Şubat 2021 07:35		 Akar'ın S-400 önerisi: Girit modeli
10 Şubat 2021 07:20
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
10 Şubat 2021 07:16		 ABD silah pazarını kaybetmek istemiyor
10 Şubat 2021 06:50
Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD basınında ilgi gördü
10 Şubat 2021 02:22		 10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar
10 Şubat 2021 00:21
10 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Şubat 2021 00:03		 AYM, 7 yüksek yargı üyesini Şubat'ta yargılayacak
09 Şubat 2021 23:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:01 - Belediye sözleşmeli personelinin izinleri ertesi yıla devredilecek mi?09:45 - Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Telegram'da gündeme dair herşeyden haberin olsun09:29 - FETÖ şüphelisi Merkez Bankası eski müfettişi dağ evinde yakalandı09:26 - 'Matematik problemi' gibi ihale iptal edildi
09:25 - Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin09:21 - İtirafçı general nasıl kurtuldu? 'Neriman'la takipsizlik almış09:18 - İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu09:16 - Almanya'dan Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçen pasaport09:15 - Annesini sevgilisiyle görünce çılgına döndü, bıçağa sarıldı09:13 - Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
09:12 - Savcıyı öldürmek isteyen Zabıt Katibi'nin 30 yıl hapsi istendi09:08 - Türkiye astronot yerine ne diyecek?09:04 - Soma davasında tutuklu sanık kalmadı,09:03 - 'Erdoğan, Macron'dan başarılı' diyen imamın evine baskın08:58 - Twitter 2020'de zarar etti
08:55 - Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
Getir'in kurucusu 10 yıl sonraki hedefini açıkladı
FETÖ mağdurundan 'Vefa' operasyonu
10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar
İşte LGBT savunucularını finanse edenler
Türkiye astronot yerine ne diyecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
TRT de yayın kesilince 1
44.400 dolardan bitcoin alan insan 2
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 2
etiket 2
düğün istemeyen kız 5
Bugün olanlar 2
Meslek lisesinin 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etmesi 2
kerli ferli 1
cadı 1
büyü yapmak 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Konya Derbent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam