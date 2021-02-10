1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tedarikte zirvedeyiz

Türkiye, salgın döneminde aldığı önlemlerle imalatını durdurmayan ve ürünleri zamanında teslim eden ülkeler arasında zirveye tırmandı. ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, "Siparişler giderek artacak. Lojistiğe yeni yatırım gerekiyor" dedi.
 10 Şubat 2021 07:05
+Aa- Yazdır
Tedarikte zirvedeyiz

Türkiye'nin gerek kamu gerekse özel sektörle birlikte pandemide başarılı bir yönetime imza attığını belirten Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Erdem Çenesiz, "Ülkemiz pandemi döneminde çok önemli bir sınavdan geçerek sürdürülebilir üretimde, tedarikte ve lojistikte dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu ortaya koydu. Zorlu şartlara rağmen üretimimizi aksatmadık; fabrikalarımız çalıştı, limanlarımız faaliyetlerini sürdürdü, TIR'larımız Avrupa'ya sevkiyat yapmaya devam etti. Artık bütün ülkeler Türkiye'ye bu konuda güveniyor. Sipariş verdiğinde zamanında malını teslim alacağına inanıyor. Bu da önümüzdeki süreçte yeni siparişlerin artmasına neden olacak. Bunu şimdiden gelen taleplerden de gözlemliyoruz" dedi.

TALEP ARTIŞI DİKKATLERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ÇEVİRDİ

Bu başarının artarak gelen taleplerle taçlanacağına dikkat çeken Erdem Çenesiz, "Özellikle deniz ve demir yolu taşımacılığını yurt içinde yaygınlaştırır, yurt dışındaki önemli ticaret merkezlerinin veya anlaşmalı lojistik sistemlerinin içinde yer alırsak ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz. Lojistikte yeni yatırımlara ihtiyaç var" vurgusu yaptı. Birlik bünyesindeki tüm sektörler itibarıyla en fazla ihracat yapılan ülkeler de ABD, İsrail, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa olarak sıralandı. Çenesiz, bu rüzgarla birlikte yeni pazarlara açılarak büyümeye ve Türkiye için katma değer yaratmaya devam edeceklerini de söyledi. Sektörde kapanan hiçbir şirket olmadı. İstihdamda da son aylarda artış dikkat çekti. Halihazırda sektörde doğrudan istihdam edilenlerin sayısı 107 bin kişi olarak hesaplandı. Seramik sektörünün yerli katma değer oranı yüzde 82, yani her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkede kaldı. Bu oran cam sektöründe yüzde 79, çimento sektöründe de yüzde 68'i buldu.

4,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENDİ

Çimento, cam ve seramik sektörü bu yıl yüzde 7,5 büyüme ile 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor. "Yeni pazarlara ulaşarak ülkemiz için katma değer yaratmaya da devam edeceğiz" diyen Çenesiz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değer son 10 yılda da yaklaşık 21 milyar dolara yükseldi. 2020 yılında 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren seramik sektörü yüzde 6,6 büyürken, 1,1 milyar dolarlık ihracatla yüzde 27,3 büyüme kaydeden çimento sektörü çok önemli bir başarı elde etti. Cam sektörü ise önceliğini iç pazara vermiş olmasına rağmen 865 milyon dolarlık ihracatla bir önceki yıla çok yakın rakamlara ulaştı. Tüm bunların neticesinde, Birlik bünyemizdeki tüm sektörlerin toplam ihracatı 3,9 milyar doları geçerek, 4 milyar dolara yaklaştı. Üç ana sektörde 2020 yılında 2,5 milyar dolarlık yerli katma değer oluşturuldu" dedi.

TASARIMDA ÖNE ÇIKTIK ÇİN'E SERAMİK SATIYORUZ

Türkiye'de son yıllarda daha büyük önem kazanan tasarım kültürünün ihracata yaptığı katkılara değinen Erdem Çenesiz, "Geçmiş yıllarda Avrupalı tasarımcıların ürünleri bir övünç kaynağı olarak sunulurken günümüzde Türk tasarımcıların işleri ile dünya çapında beğeni kazanıyoruz. Özellikle genç nesil, bilgisi, yeteneği ve özgüveni ile çok başarılı işlere imza atıyor. Bu kapsamda trendleri yakından takip ediyor, hatta pek çok üründe trendleri belirliyoruz. Tasarım gücümüz sayesinde dünyanın en büyük seramik üreticisi Çin'e dahi ürün satmaya başladık. Cam yüzeyler üzerinde virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde 100 yerli bir kaplama teknolojisi olan V-Block Teknolojisi'ni geliştirdik" dedi.

Mine Açar
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sondaja dördüncü gemi geliyor
10 Şubat 2021 07:40		 Tarım Bakanlığı: Üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor
09 Şubat 2021 20:27
Yapımı devam eden Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor
09 Şubat 2021 19:54		 THY, 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu
09 Şubat 2021 19:45
Merkez Bankası Başkanı'ndan 7 önemli mesaj
09 Şubat 2021 12:56		 Tesla'nın hamlesinden sonra Bitcoin rekor yükselişe geçti
09 Şubat 2021 10:10
Sanayi sektörü için büyüme zamanı
09 Şubat 2021 07:10		 Şirketler parayla ödül satın alıyor
09 Şubat 2021 06:40
Gurbetçiler turizm sektörünün kurtarıcısı oldu
08 Şubat 2021 22:30		 Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
08 Şubat 2021 19:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:01 - Belediye sözleşmeli personelinin izinleri ertesi yıla devredilecek mi?09:45 - Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Telegram'da gündeme dair herşeyden haberin olsun09:29 - FETÖ şüphelisi Merkez Bankası eski müfettişi dağ evinde yakalandı09:26 - 'Matematik problemi' gibi ihale iptal edildi
09:25 - Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin09:21 - İtirafçı general nasıl kurtuldu? 'Neriman'la takipsizlik almış09:18 - İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu09:16 - Almanya'dan Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçen pasaport09:15 - Annesini sevgilisiyle görünce çılgına döndü, bıçağa sarıldı09:13 - Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
09:12 - Savcıyı öldürmek isteyen Zabıt Katibi'nin 30 yıl hapsi istendi09:08 - Türkiye astronot yerine ne diyecek?09:04 - Soma davasında tutuklu sanık kalmadı,09:03 - 'Erdoğan, Macron'dan başarılı' diyen imamın evine baskın08:58 - Twitter 2020'de zarar etti
08:55 - Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
Getir'in kurucusu 10 yıl sonraki hedefini açıkladı
FETÖ mağdurundan 'Vefa' operasyonu
10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar
İşte LGBT savunucularını finanse edenler
Türkiye astronot yerine ne diyecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
astronot kozmonot taykonot 3
Milli Uzay Programı 2
trt'nin çöpten nasıl yemek yenir belgeseli 2
pazar günleri seyredilecek filmler 2
luviler 1
küs kalamamak 3
maçların seyircisizliği 2
Nasıl üretilir 2
Ünlülerin isimlerinin okunuşu 1
işlemci 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Konya Derbent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam