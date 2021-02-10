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İşte LGBT savunucularını finanse edenler

Türkiye'de LGBT'yi yaymak için saha çalışmaları ve yürüyüşler yapıp paneller düzenleyen dernekler, Boğaziçi eylemleriyle daha görünür hale geldi.
 10 Şubat 2021 06:40
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İşte LGBT savunucularını finanse edenler

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Türkiye'de LGBT'yi yaymak için saha çalışmaları ve yürüyüşler yapıp paneller düzenleyen dernekler, Boğaziçi eylemleriyle daha görünür hale geldi. Batılı ülkelerin temsilcileri ve bazı CHP'li belediyeler de LGBT'li örgütleri finanse etmeyi "görev" bilip birbiriyle yarışıyor. "Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği" eşcinsel örgütler için fon rehberi hazırlayarak para alabilecekleri adresleri yazdı. Buna göre 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu LGBT'lilere sponsor oluyor. Bu STK'ların 22'si ABD, 12'si Hollanda, 8'i İngiltere, 3'ü Almanya ve 2'si Fransa'da. Türkiye'de de 10 büyükelçilik/konsolosluk para aktarıyor. Bunlar ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Kanada, Norveç, İngiltere ve İsviçre büyükelçilikleri ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu. Rehberde, fon alınabilecek kurumlar arasında CHP'li Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli belediyeleri de sıralanıyor.

Türkiye'de eşcinselliği "cinsel yönelim" adı altında meşrulaştırmaya çalışan, bu konuda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini Türkiye'de uygulayan, saha çalışması yapan, yürüyüş ve paneller düzenleyen LGBTİ derneklerinin para kaynakları deşifre oldu. Söz konusu derneklerin fon kaynakları, "Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği"nin hazırladığı, "Türkiye'deki LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon Rehberi" başlıklı çalışmada yer aldı. "Sivil Düşün AB Programı" kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan fon rehberinin, LGBTİ hareketinin güçlenmesi ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak için hazırlandığı kaydedildi.

14 ÜLKEDEN 59 STK

Söz konusu fon rehberinde, Türkiye'de faaliyet yürüten LGBTİ+ örgütlerine, dünyada ve Türkiye'de LGBTİ alanına fon veren ve destekleyen kaynaklar hakkında bilgi verildi. Buna göre, "LGBTİ+, toplumsal cinsiyet, cinsel haklar, cinsiyet eşitliği, LGBT işçilerin konumu ve lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transeksüel ve queer hakları" gibi alanlardaki projeler için hibe alınabilecek 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu yer aldı. Bu STK'ların 22'si ABD, 12'si Hollanda, 8'i İngiltere, 3'ü Almanya, 2'si Fransa, 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 2'si İsveç, 2'si İsviçre merkezli olduğu görüldü. Yine Belçika, Danimarka, İrlanda, Kanada, Mısır ve Norveç'de birer STK bulunuyor.

10 ELÇİLİK FON KAYNAĞI

Yabancı temsilciliklerden de fon alınabileceği belirtilen rehberde, Türkiye'de bulunan 10 büyükelçilik/konsolosluk fonuna da yer verildi. Buna göre, ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Kanada, Norveç, İngiltere ve İsviçre büyükelçilikleri ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu da rehberde sayıldı. Söz konusu diplomatik temsilciliklere, toplumsal cinsiyet, kadın hakları, cinsiyet eşitliği, cinsel haklar, ayrımcılıkla mücadele, cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve LGBTİ hakların alanındaki projeler için başvurulabileceği kaydedildi.

AB VE BM LİSTEDE

Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler fon sağlayacak uluslararası kuruluşlar olarak gösterildi. Rehberde, AB'den, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB Programları, Avrupa Gençlik Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi oluşumlar üzerinde hibe ve proje desteği elde edilebileceği belirtiliyor. Yine "ayrımcılıkla mücadele, homofobi ve ırkçılık karşıtı mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet ana akımlaşması ve kişisel verilerin korunması" gibi alanlardaki projelere için Avrupa Komisyonu'na başvurulabileceği kaydediliyor.

CHP'Lİ BELEDİYELER BAŞROLDE

Rehberde, fon alınabilecek kurumlar arasında CHP'li 3 belediye de gösterildi. Bu belediyeler Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli Belediyesi olarak sıralandı. Rehberde, özellikle Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ hakları alanında ayni yardım ile hukuki ve psikolojik destek sağladığı belirtiliyor. Şişli Belediyesi'nin ise LGBTİ+ Onur Haftası hususunda ayni katkı sunduğu ve ayrıca LGBT'lere yönelik jinekolojik muayene ile anonim HIV testi uygulaması hizmetleri verdiği kaydediliyor.

TÜRKİYE'DEN 6 STK VAR

Türkiye'de fon alınabilecek 6 STK da rehberde sıralandı. "Kadın, gençlik, LGBTİ+, toplumsal cinsiyet, cinsel sağlık, üreme hakları, aile planlaması azınlıklar ve mülteci hakları" gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları şöyle sıralandı: KAOS GL, Kral Baudouin Vakfı, Pride Sports, Sivil Toplum için Destek Vakfı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı. Öte yandan desteklenebilecek proje konuları hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı rehberde, bu projelere sağlanabilecek finansal desteklerin miktarlarına ilişkin bilginin yer almaması ise dikkat çekti.,

Osman Özgan

Yeni Şafak
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