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ABD silah pazarını kaybetmek istemiyor

Türkiye-Rusya iş birliğinin daha da güçlenmesini istemeyen ABD, dünya silah pazarındaki yerini de kaybetme kaygısı yaşıyor.
 10 Şubat 2021 06:50
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ABD silah pazarını kaybetmek istemiyor

Rusya'dan tedarik edilen S-400'ler için Türkiye ile ortak çalışma grubu kurulmayacağını açıklayan ABD'nin neden masadan kaçtığı bir kez daha gündeme geldi. Son günlerde ABD'nin yeni yönetimden üst üste S-400 açıklaması yapılırken, NATO'nun güvenliği bahane eden ABD'nin S-400 konusunda ısrarcı olmasının perde gerisinde başka hesapları olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Batı'dan beklediğini bulamayan Türkiye, Rusya ile birçok alanda iş birliği yaparak ilişkilerini geliştirdi. ABD'de ve AB'nin baskılarına rağmen Türkiye, Rusya ile başta Suriye ve Karabağ olmak üzere bölgesel konuların çözümünde iş birliği yaptı. Yine, savunma sanayiinden turizme, ticaretten enerjiye kadar birçok alanda Moskova ile ilişkiler son dönemde yükselişe geçti. ABD'de, Türkiye-Rusya yakınlaşmasına sıcak bakmazken, S-400'ler konusunda yapılan anlaşma Washington'un endişelerini derinleştirdi.

ABD'nin S-400 konusunda ısrarcı olmasının bir diğer nedeninin ise dünya silah pazarındaki yerini Rusya'ya kaptırma korkusu olduğu belirtiliyor. Bugün, ABD yapımı uzun menzilli hava savunma sistemi Patriot'lara ilgi azalırken, Rus yapımı S-400'lerle birçok ülke yakından ilgileniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin S-400 almasının da etkili olduğunu ifade eden uzmanlar, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar, Cezayir, Fas, Mısır, Vietnam ve Irak'ın söz konusu hava savunma sistemlerini almak için Rusya ile temas halinde olduğunu hatırlatıyor.

ABD'nin S-400'leri istememesinin bir başka nedeni ise bölgedeki güç dengesinin değişmesi. Envanterine S-400'ü katan Türkiye'nin bölgedeki en başat güç olacağından kaygı duyduğuna işaret ediliyor. Yine, S-400'lerin sadece Türkiye değil, aynı zamanda KKTC ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 100 bin kilometrekare Mavi Vatan alanındaki hak ve çıkarlarının korunmasında çok önemli caydırıcı bir silah olacağını bilen ABD'nin, bölgedeki hava üstünlüğünün Türkiye'ye geçmesini istemediğine dikkat çekiliyor.

Selçuk Böke

Türkiye
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