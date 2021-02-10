Vatandaşın gözü kulağı müjdede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün söylediği "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, kulislerde, birçok tahmin yürütülüyor.

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor. Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve TESLA'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğalgaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde vereceğim' haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyadan, kısa süre içerisinde Erdoğan'ın açıklamasını destekleyen mesajlar yağdı. Erdoğan'ın müjdeyi bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısında açıklaması bekleniyor.