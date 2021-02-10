Vatandaşın gözü kulağı müjdede
|10 Şubat 2021 07:16
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün söylediği "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, kulislerde, birçok tahmin yürütülüyor.
İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor. Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve TESLA'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.
Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğalgaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde vereceğim' haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyadan, kısa süre içerisinde Erdoğan'ın açıklamasını destekleyen mesajlar yağdı. Erdoğan'ın müjdeyi bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısında açıklaması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Market fiyatlarına yeni model: Süpermarket ombudsmanlığı
10 Şubat 2021 08:34
|STRATFOR'dan dikkat çeken harita: Türkiye'nin etki alanı genişliyor
10 Şubat 2021 08:05
|Hedefi küskünler: CHP'de 10 vekille temasta
10 Şubat 2021 07:35
|Akar'ın S-400 önerisi: Girit modeli
10 Şubat 2021 07:20
|ABD silah pazarını kaybetmek istemiyor
10 Şubat 2021 06:50
|14 Temmuz'da Pentagon'da olmak normalmiş
10 Şubat 2021 06:15
|Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD basınında ilgi gördü
10 Şubat 2021 02:22
|10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar
10 Şubat 2021 00:21
|10 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Şubat 2021 00:03
|AYM, 7 yüksek yargı üyesini Şubat'ta yargılayacak
09 Şubat 2021 23:55