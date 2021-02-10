Sondaja dördüncü gemi geliyor

Bu kapsamda Norveç'ten "Bolette Dolphin" isimli sondaj gemisi satın alınacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılacak olan gemi, şu an Norveç'te bulunuyor. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gelmesi beklenen geminin, 2014 yılında Güney Kore'de Hyundai tarafından inşa edildiği, bu zamana kadar Fred Olsen enerji şirketi tarafından kullanıldığı öğrenildi. Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan gemi, derin deniz sondaj gemilerinin efsanesi olarak tanımlanıyor. İleri teknoloji özellikleri ile benzerlerinden ayrışan gemi, yaklaşık 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Dördüncü sondaj gemisi; bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından göreve başlayacak.

Türkiye, halihazırda 'Fatih' ile Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. 'Kanuni'nin ise mart sonunda burada faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Doğu Akdeniz için de 'Yavuz' sondaj gemisinin bakımları sürüyor.

Osman Çobanoğlu