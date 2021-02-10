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STRATFOR'dan dikkat çeken harita: Türkiye'nin etki alanı genişliyor

ABD'de "gölge CIA" diye anılan, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında küresel analizler yayınlayan STRATFOR, otuz sene içinde Türkiye'nin etki alanının genişleyeceği tahmininde bulundu
 10 Şubat 2021 08:05
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STRATFOR'dan dikkat çeken harita: Türkiye'nin etki alanı genişliyor

Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki başarılı hamleleri ve Doğu Akdeniz'de artan etkisi, dünyanın da gündemindeki yerini korurken, ABD'li araştırma kuruluştan çarpıcı bir analiz yapıldı. ABD'de "gölge CIA" diye anılan, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında küresel analizler yayınlayan STRATFOR, otuz sene içinde Türkiye'nin etki alanının hangi bölgelerde daha fazla artacağını gösteren harita yayınladı. Haritaya göre 2050'de Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu'nun tamamı, Balkanlar, Kafkasya ve Asya'da etkisini artıracak. Türkiye'ye otuz yıl içinde bölgesel güç konumundan küresel güç pozisyonuna geçecek ve etrafındaki üç denizde de hakimiyeti sağlayacak. Bunun yanı sıra, Doğu Akdeniz ve Ege'deki adalar ile Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde varlık gösterecek.

PROF. DR. SAMBUR: TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ İLE DOĞRU ORANTILI

STRATFOR'un yayınladığı harita dikkat çekerken haritanın niçin yayınlandığı ve böyle bir çalışma hangi sebeple imza atıldığı sorusu da gündeme geldi. Konuyu gazetemize değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur, böyle bir çalışma yapılmasının Türkiye'nin Asya, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'da izlediği aktif politika ile son yıllarda etkinliği artırmasıyla doğru orantılı olduğuna işaret etti. Sambur, "Türkiye'nin derin bir tarihi ve kültürel geçmişi var. Tarihi geçmişinden dolayı, etkilediği coğrafya da bu bağlar içinde değerlendirilmeli. Türkiye'nin özellikle son yıllarda Afrika'ya açılması, Libya, Suriye, Irak, Karabağ'da etkili olması ve Körfez'e yerleşmesi. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'nin yeniden tarih sahnesine çıkan bir ülke olduğu görüntüsü veriyor. STRATFOR gibi düşünce kuruluşları Türkiye'nin bu kültürel ve tarihi olarak etkili olduğu yerlerde yeniden aktif hale gelmesi üzerine projeksiyonlar yapıyor, senaryolar geliştiriyorlar. Bu haritayı, Türkiye'nin 2000'lerden itibaren Afrika'da Asya'da, Balkanlar ve Kafkaslarda yeniden güçlenmesine yönelik bir çalışma olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Selçuk Böke

Türkiye
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