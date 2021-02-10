MSB zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.
|10 Şubat 2021 07:48
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2021
Hakkari/Çukurca'da konuşlu Şentepe üs bölgesinde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/AhZJp6z5VH
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